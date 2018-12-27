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      Насиров вернулся в свой кабинет в ДФС, – СМИ

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      Роман Насиров вернулся на рабочее место в ДФС
      Роман Насиров вернулся на рабочее место в ДФС / 24 канал

      В четверг, 27 декабря, восстановленный судом в должности председателя Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров появился на рабочем месте, несмотря на отсутствие соответствующего решения Кабинета министров.

      Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на источник в секретариате Кабмина.

      Источник издания пояснил, что в решении суда говорится о немедленном возобновлении Насирова на посту, однако правительство соответствующее решение не одобряло.

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      В решении суда говорится о немедленном его восстановлении в должности. Должно было быть соответствующее решение Кабмина. Его нет. Правительство ни одного решения не принимало, Насиров захватил здание государственного учреждения,
      – сообщили в секретариате Кабмина.

      "Мы узнали сегодня в 15 часов, что Насиров зашел в свой бывший кабинет", – добавил источник.

      В пресс-службе ДФС отказались комментировать возвращение Насирова на его рабочее место, сославшись на то, что Фискальная служба не является субъектом назначения.

      Напомним, 11 декабря Окружной административный суд Киева восстановил в должности председателя ДФС Романа Насирова, уволенного с этой должности 31 января, и обязал выплатить ему упущенный заработок.

      Отметим, Роман Насиров подозревается в хищении более 2 миллиардов гривен государственных средств. Его обвиняют в сотрудничестве с народным депутатом Александром Онищенко, во время которого Насиров переносил рентную плату за добычу полезных ископаемых, а нардеп проводил благодаря этому коррупционные схемы.

      В марте 2017 года Насирова арестовали, а на свободу он вышел после того, как его жена внесла 100 миллионов гривен залога.

      Что известно о Романе Насирове: смотрите видео

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Государственная фискальная служба Роман Насиров Кабинет Министров Украины
      Источник: 24 Канал
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