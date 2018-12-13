Насиров возвращается: о последствиях восстановления на должностях чиновников-взяточников

Восстановление судом в должности председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова, которого подозревают в хищении государственных денег, стало реальной демонстрацией полного отсутствия борьбы с коррупцией. В соцсетях даже появились призывы к протестам.

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О причинах и последствиях возвращения на свои должности топ-чиновников, подозреваемых в коррупции, а также о возможности антикоррупционного майдана – в материале 24 канала.

Насирова восстановили законно?

Напомним, экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров подозревается в хищении более 2 миллиардов гривен государственных денег. Его обвиняют в сотрудничестве с народным депутатом Александром Онищенко (которого тоже подозревают в коррупции и который бежал из страны – "24"). Насиров переносил рентную плату за добычу полезных ископаемых, а нардеп проводил благодаря этому коррупционные схемы. В марте 2017 года Насирова арестовали, позже освободили под залог в 100 миллионов гривен. 31 января Кабмин уволил с должности главы ГФС Романа Насирова.

Какие аргументы стали решающими для суда для восстановления Насирова на посту?

Специалисты отмечают: решение Окружного административного суда Киева о восстановлении в должности председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова полностью соответствует закону. Юридический эксперт Андрей Вигиринский отмечает: отстранение Насирова, а затем увольнение в связи с подозрением в совершении преступления было незаконным. По словам эксперта, в Уголовно-процессуальном кодексе нет такой нормы – увольнение в связи с подозрением в совершении преступления.

Как в случае с председателем ГСЧС Сергеем Бочковским, так и Насировым, не было законных оснований для их увольнения. В Уголовно-процессуальном кодексе нет положения о том, что с момента предъявления подозрения чиновника можно отстранить и уволить. Уведомление о подозрении еще не означает, что человек виноват – до оглашения судебного приговора. В угоду активистам и тренду по борьбе с коррупцией Бочковского и Насирова уволили. А они это решение обжаловали,

– подчеркнул Андрей Вигиринский.

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Юрист Анна Маляр также отмечает: при увольнении Насирова Кабмином были нарушены нормы о порядке и процедуре. И теперь вследствие этого государство должно будет выплатить компенсацию Насирову в размере 184 тысячи гривен. Суд действовал в соответствии с законом, а нарушило его, в первую очередь, правительство.

В суде заявили: основанием удовлетворения иска Насирова стало нарушение порядка принятия решения о его увольнении. А также то, что суд не нашел подтверждения наличия у Насирова двойного гражданства.

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"Суд не хочет брать на себя ответственность за незаконные действия правительства. И если в правительстве не знают, как правильно увольнять, то за это кто-то должен ответить. Желательно еще и из своего кармана, а не из бюджета оплатить компенсацию Насирову", – подчеркивает Анна Маляр.

Юрист отмечает: восстановление в должности не означает, что с Насирова снятое обвинение в совершении преступления – "злоупотребление властью или служебным положением". Экономическая экспертиза установила, что сумма нанесенного государству ущерба – около 2 миллиардов гривен. Судебное разбирательство продолжается.

Что делать?

Директор Агентства по моделированию ситуаций Виталий Бала отмечает: ситуация с Насировым неоднозначная. Но его восстановление в должности еще раз показало необходимость изменений в УПК, в частности, что касается размера залога для топ-коррупционеров.

Почему сумма залога для чиновников, подозреваемых в коррупции, ниже, чем нанесенный им ущерб государству? Залог должен быть такой же, или больше. Плюс конфискация всего имущества, включая близких и дальних родственников. Чтобы чиновник десять раз подумал перед тем, как совершать преступление,

– подчеркивает Виталий Бала.

Андрей Вигиринский также отмечает: необходимо внести изменения в УПК относительно возможности отстранения от должности чиновника, который подозревается в совершении преступления. Такая норма, кстати, ранее существовала. К сожалению, говорит политолог, за два года ни один из народных депутатов не внес законопроект в соответствующие изменения в УПК.

Еще немного и Януковича оправдают?

Надо заметить, что в течение 2018 года суды различных инстанций восстановили на своих постах многих чиновников, которых подозревают в коррупционных действиях. К примеру, руководителя Государственной авиационной службы Украины Дениса Антонюка, бывшего заместителя председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Василия Стоецкого, который проходит по делу Бочковского. А еще судью Наталью Неганову, которая арестовывала активистов Евромайдана. Это явная тенденция на возврат коррупционных схем времен Януковича.

В США тоже выразили сомнение относительно качества проведенных в Украине судебной и антикоррупционной реформ. В посольстве США в Украине отметили, что такие реформы далеки от совершенства.

Украинский народ заслуживает на чиновников, которые не злоупотребляют своими должностями, а также на эффективную, справедливую судебную систему, которая может привлечь к ответственности влиятельных лиц. Если вчерашнее решение в отношении Насирова такое, как сообщается, это означало бы, что судебная и антикоррупционная реформы Украины далеки от совершенства,

– заявили в посольстве.

Будет ли антикоррупционный майдан?

По словам директора аналитического центра "Политика" Николая Давидюка, Насиров – лучший агитатор изменений на предстоящих выборах. Ведь он не только еще раз подчеркнул, что никакой реформы судов не произошло, но и показал, что система работает и своих не сдает. Более того, у таких, как Насиров, существует страх, что система может быть изменена или уничтожена.

Кстати, исковое заявление Насирова суд рассматривал с февраля 2018 года. Слишком много времени, чтобы установить банальную неотразимость нарушение процедуры увольнения. Похоже, что все это время шли торги между Насировым и властью, а суд просто ждал "отмашки". Насиров владеет информацией о многочисленных коррупционных сделках, а многим из власть имущих не хочется, чтобы это выплыло на поверхность. Что хуже – чтобы об этом узнали западные партнеры Украины.

Готовы ли украинцы снова отстаивать свои права на Майдане?

Директор фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина отмечает: украинцы не первый год крайне негативно оценивают ситуацию борьбы с коррупцией. В случае с Насировым, люди еще раз убедятся, что были правы.

Украинцы давно убедились, что эффективной борьбы с коррупцией нет. Эпизод с Насировым их не удивит. И конкретных последствий это не будет иметь. Кроме того, что рейтинги власти и провластных сил еще больше упадут. Вряд ли будут протесты. К тому же, протестные настроения в Украине сейчас не самые высокие. Это связано с разочарованием людей. Поэтому они не очень рвутся на протесты. Нужно, чтобы людей что-то очень возмутило всех вместе,

– отметила Ирина Бекешкина.

В то же время, по мнению экспертов, массовых акций протеста, к которым призывают украинцев не будет. Разве что незначительные. Ситуация ненормальная, и люди имеют полное право быть недовольными такой "борьбой" с коррупцией. И через протесты выражать свое недовольство. Впрочем, отмечает Бала, есть бытовая причина – приближаются рождественские праздники. И в данном случае протесты вряд ли будут эффективными. Надо менять законодательство. Возможно, кого-то в Украине на призывы к протестам вдохновили желтые жилеты во Франции.

Ирина Бекешкина отмечает: восстановление Насирова на посту не изменит что-то существенно в отношении украинцев к власти. Это вызовет еще большее разочарование в обществе, но массовых акций протеста не будет. Тем более, скоро выборы, и украинцы смогут во время голосования выразить свое отношение к действиям власти.

"Очевидно то, что власть решила с коррупцией договариваться. Перед президентскими выборами возможны были две реакции. Одна – ускорение открытых дел против чиновников-коррупционеров, которые длятся годами. И этим реабилитироваться и повысить рейтинг власти. Уже забыли о так называемых бриллиантовых прокуророах. Тут еще и Насиров. Второй – договариваться. Пошли вторым путем", – отметила Бекешкина.

По убеждению Анны Маляр, какие бы юридические последствия не наступили от решения в отношении Насирова, репутационные потери для власти и начатых реформ будут невосполнимы.

Доверие общества ко всем органам власти, которые принимали участие в "преследованиях" Насирова, потому что он это именно так назовет, рискует опуститься ниже отметки "ноль". Главное, чтобы Януковича не восстановили в должности. Потому что беглый экс-президент может вдохновиться таким развитием событий,

– одчеркивает Маляр.