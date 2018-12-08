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      Протесты в Париже: полиция применила газ против демонстрантов, на улицы вывели БТРы

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      Протесты во Франции
      Протесты во Франции / Фото из социальных сетей

      В субботу, 8 декабря, в Париже полиция применила слезоточивый газ и оттеснила щитами демонстрантов, известных как "желтые жилеты". Протестующие пытались пройти к президентскому дворцу.

      Об этом сообщает Le Figaro.

      Отметим, что в Париже впервые с 2005 года на улицы вывели бронетранспортеры.

      Читайте также: Протесты во Франции: правительство окончательно пошло на уступки "желтым жилетам"

      При этом жестких столкновений между протестующими и правоохранителями не зафиксировано. В то же время на улицах Парижа находятся значительные силы правоохранителей со щитами и палками.

      Утром около 1500 человек прошли по Елисейским полям. Полиция продолжает проводить профилактические проверки и задерживать протестующих.

      Премьер-министр Франции Эдуар Филипп сообщил о 481 задержанном для проверок, 211 человек взяты под стражу в Париже.

      Сейчас группа протестующих также пытается заблокировать кольцевую дорогу Парижа. Для разблокировки туда отправились правоохранительные силы.

      Сегодня "желтые жилеты" проводят демонстрации во многих регионах Франции. Несколько митингов планируются в крупных городах: Марселе, Лилле, Тулузе, Бордо.

      Охрану порядка на фоне опасений вспышек насилия по всей стране обеспечивают около 90 тысяч правоохранителей.

      Напомним, накануне стало известно об аресте около 700 школьников и студентов Франции. Их задержали за участие в беспорядках. Молодежь заблокировала более 200 школ, еще в более чем 100 заведений сорвали занятия.

      Кто такие "желтые жилеты" и почему они протестуют?
      Это водители, которые протестуют против повышения цен на топливо, экологического налога, а также против "несправедливой политики правительства", что подрывает покупательную способность населения. Стихийное движение недовольных ростом цен на топливо возник в социальных сетях. Протестующие узнают друг друга благодаря желтым аварийным жилетам, которые они кладут под лобовое стекло автомобилей.

      ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О ПРОТЕСТАХ ВО ФРАНЦИИ:

       
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      Теги: Новости Франции Полиция протесты Протесты во Франции
      Источник: 24 Канал
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