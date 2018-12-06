Во Франции правоохранители задержали более 700 школьников и студентов

Полиция задержала более 700 школьников и студентов во Франции за участие в беспорядках. Молодежь заблокировала более двухсот школ, еще в более чем сотни заведений сорвали занятия.

Об этом сообщило издание AFP.

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Отмечается, что самыми мощными были протесты в миссии Нанта, где ученики переворачивали машины, жгли мусор и сопротивлялись полиции. Они требовали от властей отказаться от реформы образования, в частности, не менять правила сдачи экзаменов.

Ранее правительство пошло на уступки другим участникам протеста, так называемым "желтым жилетам", которые выступали против экономических реформ. Власти пообещали не повышать налоги и тарифы на топливо и электроэнергию.

Кто такие "желтые жилеты" и почему они протестуют?Это водители, которые протестуют против повышения цен на топливо, экологического налога, а также против "несправедливой политики правительства", что подрывает покупательную способность населения. Стихийное движение недовольных ростом цен на горючее возник в социальных сетях. Протестующие узнают друг друга благодаря желтым аварийным жилетам, которые они кладут под лобовое стекло автомобилей.