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      Во Франции правоохранители задержали более 700 школьников и студентов

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      Школьники и студенты устроили протесты во Франции
      Школьники и студенты устроили протесты во Франции / afp

      Полиция задержала более 700 школьников и студентов во Франции за участие в беспорядках. Молодежь заблокировала более двухсот школ, еще в более чем сотни заведений сорвали занятия.

      Об этом сообщило издание AFP.

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      Отмечается, что самыми мощными были протесты в миссии Нанта, где ученики переворачивали машины, жгли мусор и сопротивлялись полиции. Они требовали от властей отказаться от реформы образования, в частности, не менять правила сдачи экзаменов.

      Ранее правительство пошло на уступки другим участникам протеста, так называемым "желтым жилетам", которые выступали против экономических реформ. Власти пообещали не повышать налоги и тарифы на топливо и электроэнергию.

      Кто такие "желтые жилеты" и почему они протестуют?Это водители, которые протестуют против повышения цен на топливо, экологического налога, а также против "несправедливой политики правительства", что подрывает покупательную способность населения. Стихийное движение недовольных ростом цен на горючее возник в социальных сетях. Протестующие узнают друг друга благодаря желтым аварийным жилетам, которые они кладут под лобовое стекло автомобилей.

      хроника Событий
      Теги: протесты Дети и несовершеннолетние Новости Франции
      Источник: 24 Канал
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