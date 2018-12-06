У Франції правоохоронці затримали понад 700 школярів та студентів

Поліція затримала понад 700 школярів і студентів у Франції за участь у заворушеннях. Молодь заблокувала понад двісті шкіл, ще у більше ніж сотні закладів зірвали заняття.

Про це повідомило видання AFP.

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Зазначається, що найпотужнішими були протести у місі Нанта, де учні перевертали машини, палили сміття і чинили опір поліції. Вони вимагали від влади відмовитися від реформи освіти, зокрема, не змінювати правила здачі іспитів.

Раніше уряд пішов на поступки іншим учасникам протесту, так званим "жовтим жилетам", які виступали проти економічних реформ. Влада пообіцяла не підвищувати податки і тарифи на паливо і електроенергію.

Хто такі "жовті жилети" і чому вони протестують?Це водії, які протестують проти підвищення цін на пальне, екологічного податку, а також проти "несправедливої політики уряду", що підриває купівельну спроможність населення. Стихійний рух незадоволених зростанням цін на пальне виник в соціальних мережах. Протестувальники впізнають один одного завдяки жовтим аварійним жилетам, які вони кладуть під лобове скло автомобілів.