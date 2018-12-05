Трамп прокоментував протести "жовтих жилетів" у Парижі

Дональд Трамп розкритикував Паризький договір про клімат, заявивши, що воно піднімає ціни на енергію для відповідальних країн.

Про це він написав в Twitter.

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За словами Трампа, на посаді президента він "домігся поліпшення навколишнього середовища в США, і не бажає перекладати на американців витрати на очистку забруднень в інших країнах".

Я радий, що мій друг Еммануель Макрон і протестуючі в Парижі погодилися з висновком, до якого я прийшов два роки тому. Паризька домовленість помилкова, тому що вона піднімає ціни на енергію для відповідальних країн і одночасно вибілює деяких з найгірших забруднювачів в світі,

– заявив очільник Білого дому.

Раніше 24 канал повідомляв, що у Франції на півроку призупинять рішення про підвищення цін на пальневнаслідок масових протестів у країні. Про це офіційно оголосив прем’єр Франції Едуар Філіпп. Уряд Парижа повідомив, що сума збитків внаслідок мітингу минулими вихідними становить 3-4 мільйони євро.

Хто такі "жовті жилети" і чому вони протестують?Це водії, які протестують проти підвищення цін на пальне, екологічного податку, а також проти "несправедливої політики уряду", що підриває купівельну спроможність населення. Стихійний рух незадоволених зростанням цін на пальне виник в соціальних мережах. Протестувальники впізнають один одного завдяки жовтим аварійним жилетам, які вони кладуть під лобове скло автомобілів.