Протести "жовтих жилетів" у Франції: кількість загиблих збільшилася

У Франції внаслідок сутичок "жовтих жилетів", які виступають проти підвищення цін на пальне у Франції, загинуло четверо людей.

Про це повідомляє BBC.

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24 канал повідомляв, що у Франції на півроку призупинять рішення про підвищення цін на пальне внаслідок масових протестів у країні. Про це офіційно оголосив прем’єр Франції Едуар Філіпп.

Підвищення податку на пальне відклали на півроку.

За словами прем'єр-міністра, влада ініціює широкі дебати щодо оподаткування та державних витрат. Їх пропонує розпочати 15 грудня та завершити до 1 березня.

Під час сутичок з поліцією загигуло четверо людей. Протестувальники трощили магазини, ресторани і житлові будинки.

80-річна жінка загинула в Марселі. У суботу, під час акцій біля її будинку, у вікно залетіла граната зі сльозогіІнним газом. Поранену забрали до лікарні, але врятувати її – медикам не вдалося.

Раніше уряд Парижа повідомив, що сума збитків внаслідок мітингу минулими вихідними становить 3-4 мільйони євро.

Хто такі "жовті жилети" і чому вони протестують?Це водії, які протестують проти підвищення цін на пальне, екологічного податку, а також проти "несправедливої політики уряду", що підриває купівельну спроможність населення. Стихійний рух незадоволених зростанням цін на пальне виник в соціальних мережах. Протестувальники впізнають один одного завдяки жовтим аварійним жилетам, які вони кладуть під лобове скло автомобілів.