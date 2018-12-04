Протести у Франції: "жовті жилети" незадоволені поступками уряду

Учасники акції "жовті жилети", які виступають проти підвищення цін на пальне у Франції, вважають недостатніми поступки французького уряду.

Про це повідомляє Le Figaro.

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24 канал повідомляв, що у Франції на півроку призупинять рішення про підвищення цін на пальне внаслідок масових протестів у країні. Про це офіційно оголосив прем’єр Франції Едуар Філіпп.

Однак, один із мітингувальників Бенжамін Коші заявив, що "жовті жилети" розраховують не на призупинення зростання цін на пальне, а на відмову від підвищення. Більше того, він додав, що французи хочуть змінити курс політики Еммануеля Макрона.

Французи – не горобці, вони не хочуть крихт, які їм дає влада, вони хочуть багет,

– сказав Бенжамін.

Крім того, ще один відомий активіст "жовтих жилетів" Ерік Друє закликав посилити протести та нові демонстрації в суботу.

French police remove helmets as gesture of peace to #YellowVests protesters https://t.co/tJBvyxoI5R pic.twitter.com/dAPtuWWc6b — RT (@RT_com) December 4, 2018

Раніше уряд Парижа повідомив, що сума збитків внаслідок мітингу минулими вихідними становить 3-4 мільйони євро.

Хто такі "жовті жилети" і чому вони протестують?Це водії, які протестують проти підвищення цін на пальне, екологічного податку, а також проти "несправедливої політики уряду", що підриває купівельну спроможність населення. Стихійний рух незадоволених зростанням цін на пальне виник в соціальних мережах. Протестувальники впізнають один одного завдяки жовтим аварійним жилетам, які вони кладуть під лобове скло автомобілів.

Дивіться відео масштабних протестів у Франції: