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      Протести у Франції: "жовті жилети" незадоволені поступками уряду

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      "Жовті жилети" незадоволені рішенням уряду Франції
      "Жовті жилети" незадоволені рішенням уряду Франції / Фото з відкритих джерел

      Учасники акції "жовті жилети", які виступають проти підвищення цін на пальне у Франції, вважають недостатніми поступки французького уряду.

      Про це повідомляє Le Figaro.

      Читайте також: Протести у Франції: що потрібно "жовтим жилетам" і чому вони перетнули межу

      24 канал повідомляв, що у Франції на півроку призупинять рішення про підвищення цін на пальне внаслідок масових протестів у країні. Про це офіційно оголосив прем’єр Франції Едуар Філіпп.

      Однак, один із мітингувальників Бенжамін Коші заявив, що "жовті жилети" розраховують не на призупинення зростання цін на пальне, а на відмову від підвищення. Більше того, він додав, що французи хочуть змінити курс політики Еммануеля Макрона.

      Французи – не горобці, вони не хочуть крихт, які їм дає влада, вони хочуть багет,
      – сказав Бенжамін.

      Крім того, ще один відомий активіст "жовтих жилетів" Ерік Друє закликав посилити протести та нові демонстрації в суботу.

      Раніше уряд Парижа повідомив, що сума збитків внаслідок мітингу минулими вихідними становить 3-4 мільйони євро.

      Хто такі "жовті жилети" і чому вони протестують?Це водії, які протестують проти підвищення цін на пальне, екологічного податку, а також проти "несправедливої політики уряду", що підриває купівельну спроможність населення. Стихійний рух незадоволених зростанням цін на пальне виник в соціальних мережах. Протестувальники впізнають один одного завдяки жовтим аварійним жилетам, які вони кладуть під лобове скло автомобілів.

      Дивіться відео масштабних протестів у Франції:

      протести "жовтих жилетів" у франції: хроніка подій
      Теги: Протести у Франції Новини Франції протести Пальне
      Джерело: 24 Канал
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