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      Протести у Франції: у Парижі сталися сутички, поліція застосувала водометри та сльозогінний газ

      179 Читать новость на русском
      У Парижі сталися сутички
      У Парижі сталися сутички / Фото з відкритих джерел

      У Парижі сталися сутички між учасниками акції протесту проти підвищення цін на паливо та поліцією. Внаслідок цього вже затримано 39 осіб.

      Про це повідомляє Le Figaro.

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      Між протестувальниками, яких у ЗМІ ще називають "жовті жилети", та поліцією сталися серйозні сутички на Єлисейських полях. Голова МВС Франції Крістоф Кастаньє повідомив, що були затримані 39 людей.

      200 мирних демонстрантів на Єлисейських полях, 1500 порушників поза межами периметра вдаються до сутичок. Наша поліція вже присутня і відбиває напади: вже 39 арештів,
       – додав міністр.

      Більше того, французькі ЗМІ повідомляють про застосування водометів та сльозогінного газу проти мітингувальників.

      Учасники акції "жовті жилети" постять фото у Twitter з місця сутичок у Парижі.

       

      Автомобільний рух на Єлисейських полях сьогодні повністю перекритий. Відомо, що у Парижі мобілізували близько 5 тисяч поліцейських.

      Нагадаємо, що у масштабних акціях протесту у Франції проти підвищення цін на паливо на вихідних взяли участь майже 300 тисяч осіб, які паралізували трафік навколо більш ніж 2 тисяч стратегічних об'єктів. Кількість постраждалих значно зросла, а уряд досі не йде на поступки.

      Хто такі "жовті жилети" і чому вони протестують?Це водії, які протестують проти підвищення цін на пальне, екологічного податку, а також проти "несправедливої політики уряду", що підриває купівельну спроможність населення. Стихійний рух незадоволених зростанням цін на пальне виник в соціальних мережах. Протестувальники впізнають один одного завдяки жовтим аварійним жилетам, які вони кладуть під лобове скло автомобілів.

      протести "жовтих жилетів" у франції: хроніка подій
      Теги: Новини Франції Протести у Франції протести Пальне Сутички Поліція
      Джерело: 24 Канал
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