Макрон засудив французьких мітингувальників

Президент Франції Еммануель Макрон засудив страйкарів, які протестують проти підвищення цін на бензин.

Про це Макрон написав у своєму Twitter.

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Ганьба тим, хто напав на сили правопорядку. Ганьба тим, хто заподіяв шкоду іншим громадянам і журналістам. Ганьба тим, хто погрожував виборним чиновникам. Такому насильству не місце у республіці,

– написав він.

Французький лідер також подякував співробітникам правоохоронних органів за хоробрість і професіоналізм під час протестів.

Merci à nos forces de l’ordre pour leur courage et leur professionnalisme. Honte à ceux qui les ont agressées. Honte à ceux qui ont violenté d’autres citoyens et des journalistes. Honte à ceux qui ont tenté d’intimider des élus. Pas de place pour ces violences dans la République. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 24 листопада 2018 р.

Нагадаємо, що у масштабних акціях протесту у Франції проти підвищення цін на паливо на вихідних взяли участь майже 300 тисяч осіб, які паралізували трафік навколо більш ніж 2 тисяч стратегічних об'єктів. Кількість постраждалих значно зросла, а уряд досі не йде на поступки.

Хто такі "жовті жилети" і чому вони протестують?Це водії, які протестують проти підвищення цін на пальне, екологічного податку, а також проти "несправедливої політики уряду", що підриває купівельну спроможність населення. Стихійний рух незадоволених зростанням цін на пальне виник в соціальних мережах. Протестувальники впізнають один одного завдяки жовтим аварійним жилетам, які вони кладуть під лобове скло автомобілів.