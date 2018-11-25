Макрон засудив французьких мітингувальників
Президент Франції Еммануель Макрон засудив страйкарів, які протестують проти підвищення цін на бензин.
Про це Макрон написав у своєму Twitter.
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Ганьба тим, хто напав на сили правопорядку. Ганьба тим, хто заподіяв шкоду іншим громадянам і журналістам. Ганьба тим, хто погрожував виборним чиновникам. Такому насильству не місце у республіці,
– написав він.
Французький лідер також подякував співробітникам правоохоронних органів за хоробрість і професіоналізм під час протестів.
Нагадаємо, що у масштабних акціях протесту у Франції проти підвищення цін на паливо на вихідних взяли участь майже 300 тисяч осіб, які паралізували трафік навколо більш ніж 2 тисяч стратегічних об'єктів. Кількість постраждалих значно зросла, а уряд досі не йде на поступки.
Хто такі "жовті жилети" і чому вони протестують?Це водії, які протестують проти підвищення цін на пальне, екологічного податку, а також проти "несправедливої політики уряду", що підриває купівельну спроможність населення. Стихійний рух незадоволених зростанням цін на пальне виник в соціальних мережах. Протестувальники впізнають один одного завдяки жовтим аварійним жилетам, які вони кладуть під лобове скло автомобілів.
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17 лист 2018У Франції масштабні протести, є жертви: фото