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      У Франції масштабні протести, є жертви: фото

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      У Франції масштабні протести, є перші жертви
      У Франції масштабні протести, є перші жертви / thelocal.fr

      По всій Франції протестують водії проти зростання цін на пальне, більше того вже є загиблий і поранені.

      Про це повідомляє BFMTV.

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      Акція "жовтих жилетів" – так називають протестувальників у ЗМІ. Все через обов’язковий атрибут водіїв – жовтий світловідбиваючий жилет.

      Як повідомив міністр внутрішніх справ Крістоф Кастанер, по всій Франції зафіксовано вже більше 1000 протестів, в яких беруть участь 50 тисяч людей. Хоча очікується, що по всій країні відбудеться близько 1500 акцій.

      Ідея протесту – стояти на місці, щоб бути почутими. Доки не буде змін, ми не рушимо з місця. Ми рішуче налаштовані стояти до вечора суботи, неділі, понеділка
       – заявив один з організаторів протесту у департаменті Вар. 

       

       

      Зранку протестувальники заблокували кільцеву дорогу в районі Парижа та декілька інших важливих дорожніх шляхів. Через це низка перевізників ще напередодні скасували свої суботні рейси по країні.

      В департаменті Ізер стався інцидент. Жінка везла доньку до лікаря, а протестувальники намагалися завадити її проїзду. Вона запанікувала і направила автомобіль на людей. Внаслідок цього загинув 50-річний чоловік.

      протести франція париж жертви
      Учасники акції вшанували загиблого протестувальника хвилиною мовчання/ Фото Українська Правда

      Як повідомляє МВС Франції, незначні поранення отримали 16 людей. У Савої ще одного протестувальника збила машина, він отримав серйозні травми. Крім того є щонайменше один травмований правоохоронець.

      Варто зазначити, що за даними опитування, 74% французів підтримують акції протесту водіїв. Учасники готові їхати до Парижа, щоб зустрітися з президентом Еммануелем Макроном.

      Дивіться відео протестів у Франції

       

      Теги: Новини Франції протести Жертви
      Джерело: 24 Канал
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