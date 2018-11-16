"Мафію на шибеницю": багатотисячні протести у Чехії

Очільник чеського уряду Андрей Бабіш може втратити посаду прем'єра, адже Сенат Чехії закликав до його відставки, а громадяни ще у четвер, 15 листопада, вийшли на багатотисячний протест у столиці країни Празі. Причина – скандал із нібито вивезенням сина Бабіша до окупованого Криму, щоб той не міг свідчити про корупційні дії свого батька.

На Вацлавській площі тисячі мітингувальників вимагають відставки Андрея Бабіша з плакатами "Андрея до Криму", "Мафію на шибеницю, а не в уряд".

Читайте також: Прем’єр Чехії після гучного скандалу не збирається йти у відставку

Протестувальник Джирі Хоффман пояснив, що приїхав сюди, як і більшість людей, щоб продемонструвати ставлення країни до прем'єр-міністра. "Така поведінка не личить чиновнику", – наголосив чоловік.



Протестувальники вважають, що керівник уряду не має права так поводитися

За декілька годин до початку протестів у верхній палаті парламенту Чехії ухвалили резолюцію з вимогою відставки Бабіша, а от президент країни Мілош Земан заступився за очільника уряду.

Конституція дає повноваження, аби уряд у відставці керував протягом декількох місяців, а тоді гарячі голови заспокояться і охолонуть,

– заявив президент Чехії Мілош Земан.

І запевнив, що навіть у разі відставки Бабіша знову уповноважить того формувати вже новий кабінет міністрів.



Президент Чехії Мілош Земан став на бік прем'єра, а не протестувальників

Почалося все з того, що син прем'єра Бабіша розповів журналістам про своє нібито викрадення. Андрей-молодший переконує, що торік батько наказав силоміць вивезти його до Криму, щоб позбавити змоги свідчити у скандальній справі про махінації з коштами Європейського союзу. До окупованого Криму його відвіз чоловік радниці чеського міністерства охорони здоров'я Пьотр Протопопов.



Андрей Бабіш, син прем'єр-міністра Чехії

Сам Протопопов тепер стверджує, що Бабіш-молодший сам попросив вивезти його до Криму. Громадськість схиляється до іншої версії, бо прем'єр-міністр та його син причетні до скандальної справи "Гнізда Лелеки" – так називається маєток на південь від Праги, який реконструювали під готель у 2008.



Прем'єр Чехії Бабіш заявив, що ніколи не піде у відставку

Два мільйони доларів були витрачені на його відновлення з гранту від ЄС. Прем'єр, звісно ж, заперечує причетність до махінацій: "Я ніколи не піду у відставку. І хай всі про це знають. Ніколи!"

Парламент Чехії розглядатиме питання недовіри уряду Бабіша вже наступного тижня.