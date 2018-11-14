Скандал з прем'єром Чехії: політик може піти у відставку

Після скандалу з викраденням сина прем'єра і його вивезенням до окупованого Криму через корупційне розслідування, чеські соціал-демократи розглядають можливий варіант заміни глави уряду Андрея Бабіша.

Про це повідомляє Novinky.cz.

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Соціал-демократи проведуть зустріч з партією ANO та прем’єр-міністром, щоб послухати роз’яснення Бабіша щодо звинувачень про викрадення власного сина.



Віце-прем'єр-міністр Ян Хамашек (CSSD) та прем'єр-міністр Андрей Бабіш (АНО) / Фото Novinky.cz.

ЗМІ інформують, що соціал-демократи звернулися до словацької моделі, за якою прем'єр добровільно піде у відставку. Його зможе замінити інший представник ANO. Таким чином після відходу Бабіша його наступник з ANO сформує новий кабінет на тих же основах, що й сьогодні.

Те саме відбулося в Словаччині після вбивства журналіста Яна Куцяка. Прем'єр-міністра і керівника партії Роберта Фіцо замінив його коллега Пітер Пеллегріні.

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Якщо в ANO не погодяться на план соціал-демократів, то можливий розпуск парламенту, що приведе до дострокових виборів.

Опозиційні партії Чехії закликали Бабіша піти у відставку.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш відправив свого сина до окупованого Криму, щоб уникнути допиту у справах про корупцію. Про це заявив його син, який наразі мешкає у Швейцарії. Проте сам прем'єр Чехії заперечує таку інформацію. І взагалі стверджує, що його син так говорить через психічні захворювання.