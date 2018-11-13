Він психічно хворий! – прем'єр Чехії заперечив, що насильно відправив сина до окупованого Криму
Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш відправив свого сина до окупованого Криму, щоб уникнути допиту у справах про корупцію.
Про це розповів його син, який наразі мешкає у Швейцарії, пише Seznam Zpravy.
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Андрей Бабіш-молодший повідомив, що сталося це насильно, аби той не міг давати свідчення у корупційній справі конференц-центру "Гніздо лелеки", в рамках якої його батька звинувачують у зловживанні субсидіями ЄС.
Проте сам прем'єр Чехії заперечує таку інформацію. І взагалі заявляє, що його син так говорить через психічні захворювання.
Мій син психічно хворий. Він приймає ліки, його слід контролювати, він живе з матір'ю у Швейцарії. Мій син не був викрадений, він добровільно покинув Чехію. Поліція розслідувала це питання і дійшла до висновку, що викрадення ніколи не було,
– заявив прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш.
Нагадаємо, Чехія однією з перших засудила псевдовибори на окупованому Донбасі, які відбулись 11 листопада. У міністерстві закордонних справ країні вважають, що "вибори" на окупованих проросійськими бойовиками територіях Сходу України сприяють подальшій дестабілізації ситуації.