Ще одна країна засудила псевдовибори на окупованому Донбасі

У міністерстві закордонних справ Чехії вважають, що псевдовибори на окупованих проросійськими бойовиками територіях Сходу України сприяють подальшій дестабілізації ситуації.

Про це йдеться у заяві, опублікованій у п'ятницю на сайті міністерства закордонних справ Чехії.

Читайте також: Для чого Путіну псевдовибори на Донбасі: пояснення Клімкіна

У чеському відомстві називають проведення псевдовиборів грубим втручанням у внутрішні справи України і порушенням її суверенітету.

Відповідно до міжнародного права тільки українська влада має право організовувати будь-які вибори на території України. Жодні легітимні вибори не можуть відбутись на території, яка фактично контролюється російськими збройними силами,

– наголосили у міністерстві.

Крім того, у чеському МЗС заявили, що проведення таких "виборів" перешкоджає реалізації мінських угод.

Нагадаємо, після вбивства ватажка проросійських бойовиків Олександра Захарченка на окупованих територіях Донеччини і Луганщини заявили про намір 11 листопада провести "вибори" нових ватажків проросійських бойовиків.



30 жовтня на засіданні Ради безпеки ООН засудили проведення псевдовиборів на Донбасі. Зокрема, заступник генерального секретаря організації з політичних питань Розмарі Дікарло зауважила, що їхнє проведення суперечить як Конституції України, так і Мінським угодам. А постійний представник України в ООН Володимир Єльченко заявив, що вибори можуть слугувати підґрунтям до нового циклу агресії Кремля.



Під час засідання Ради безпеки ООН вісім країн-членів Європейського Союзу закликали владу Росії зупинити підготовку до незаконних виборів на окупованому Донбасі.

ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ: ХРОНІКА ПОДІЙ