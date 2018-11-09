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      Ще одна країна засудила псевдовибори на окупованому Донбасі

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      Псевдовибори на непідконтрольних Україні територіях ведуть до дестабілізації, – Чехія
      Псевдовибори на непідконтрольних Україні територіях ведуть до дестабілізації, – Чехія / Фото з відкритих джерел

      У міністерстві закордонних справ Чехії вважають, що псевдовибори на окупованих проросійськими бойовиками територіях Сходу України сприяють подальшій дестабілізації ситуації.

      Про це йдеться у заяві, опублікованій у п'ятницю на сайті міністерства закордонних справ Чехії.

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      У чеському відомстві називають проведення псевдовиборів грубим втручанням у внутрішні справи України і порушенням її суверенітету.

      Відповідно до міжнародного права тільки українська влада має право організовувати будь-які вибори на території України. Жодні легітимні вибори не можуть відбутись на території, яка фактично контролюється російськими збройними силами,
      – наголосили у міністерстві.

      Крім того, у чеському МЗС заявили, що проведення таких "виборів" перешкоджає реалізації мінських угод.

      Нагадаємо, після вбивства ватажка проросійських бойовиків Олександра Захарченка на окупованих територіях Донеччини і Луганщини заявили про намір 11 листопада провести "вибори" нових ватажків проросійських бойовиків.

      30 жовтня на засіданні Ради безпеки ООН засудили проведення псевдовиборів на Донбасі. Зокрема, заступник генерального секретаря організації з політичних питань Розмарі Дікарло зауважила, що їхнє проведення суперечить як Конституції України, так і Мінським угодам. А постійний представник України в ООН Володимир Єльченко заявив, що вибори можуть слугувати підґрунтям до нового циклу агресії Кремля.

      Під час засідання Ради безпеки ООН вісім країн-членів Європейського Союзу закликали владу Росії зупинити підготовку до незаконних виборів на окупованому Донбасі.

      ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ: ХРОНІКА ПОДІЙ

       

      Теги: Новини політики Війна на Донбасі Чехія Новини Донецька Новини Луганська Україна – Росія
      Джерело: 24 Канал
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