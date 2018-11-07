Псевдовибори на Донбасі: Порошенко закликав Захід покарати Росію

Захід має чітко продемонструвати своє негативне ставлення до організації та проведення Росією 11 листопада псевдовиборів на окупованих районах Донецької та Луганської областей і посилити санкції проти Кремля.

Про це заявив Президент України Петро Порошенко.

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"Очікую, що так звані фейкові вибори 11 листопада запустять запровадження нових санкцій та покажуть, що терпіння Заходу також не безмежне. Тепер час говорити не про послаблення санкцій проти Росії, а про їх посилення, – наголосив глава держави.

Президент переконаний, що жодного компромісу щодо російській агресії, особливо в питанні санкцій, до повного відновлення територіальної цілісності України, бути не може.

Будь-які натяки на послаблення тиску провокує Росію на ігнорування мирного процесу на Донбасі, включаючи відстрочення розгортання повноцінної миротворчій місії ООН... Як і на нові репресії в Криму, більше того – розпалюють агресивні апетити Кремля,

– додав Порошенко.

За його словами, Росія готова застосувати найбільш цинічні та жорсткі методи, аби реалізувати "свої маніакальні ідеї".

"Бо мета гібридної війни – підірвати устої всього демократичного світу. Росія не має власної ідеї, привабливої для інших. Але вона добре руйнує ідеї чужі. Нині інтегрована в Європу, економічно успішна і військово сильна Україна залишається головним стримуючим чинником від подальших агресивних планів Кремля. Це чудовий урок гібридного протистояння з Росією", – підсумував глава держави.

Очікую, що так звані фейкові вибори 11 листопада запустять запровадження нових санкцій та покажуть, що терпіння Заходу також не безмежне. Тепер час говорити не про послаблення санкцій проти Росії, а про їх посилення pic.twitter.com/qNJmE1falx — Петро Порошенко (@poroshenko) 7 ноября 2018 г.

Нагадаємо, після вбивства ватажка проросійських бойовиків Олександра Захарченка на окупованих територіях Донеччини і Луганщини заявили про намір 11 листопада провести "вибори" нових ватажків проросійських бойовиків.



30 жовтня на засіданні Ради безпеки ООН вкотре засудили проведення псевдовиборів на Донбасі. Зокрема, заступник генерального секретаря організації з політичних питань Розмарі Дікарло зауважила, що їхнє проведення суперечить як Конституції України, так і Мінським угодам. А постійний представник України в ООН Володимир Єльченко заявив, що вибори можуть слугувати підґрунтям до нового циклу агресії Кремля.



Під час засідання Ради безпеки ООН вісім країн-членів Європейського Союзу закликали владу Росії зупинити підготовку до незаконних виборів на окупованому Донбасі.