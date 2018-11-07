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      Псевдовыборы на Донбассе: Порошенко призвал Запад наказать Россию

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      Порошенко призвал Запад наказать Россию за фейковые выборы на Донбассе
      Порошенко призвал Запад наказать Россию за фейковые выборы на Донбассе / Фото из открытых источников

      Запад должен четко продемонстрировать свое негативное отношение к организации и проведению Россией 11 ноября псевдовыборов в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей и усилить санкции против Кремля.

      Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко.

      Читайте также: Как повлияют незаконные выборы в ОРДЛО на ситуацию на Донбассе: версия эксперта

      "Ожидаю, что так называемые фейковые выборы 11 ноября запустят введение новых санкций и покажут, что терпение Запада тоже не безгранично. Теперь время говорить не об ослаблении санкций против России, а об их усилении", – подчеркнул глава государства.

      Президент убежден, что никакого компромисса по российской агрессии, особенно в вопросе санкций, до полного восстановления территориальной целостности Украины, быть не может.

      Любые намеки на ослабление давления провоцируют Россию на игнорирование мирного процесса на Донбассе, включая отсрочку развертывания полноценной миротворческой миссии ООН... Как и на новые репрессии в Крыму, более того – разжигают агрессивные аппетиты Кремля,
      – добавил Порошенко.

      По его словам, Россия готова применить наиболее циничные и жесткие методы, чтобы реализовать свои маниакальные идеи".

      "Потому что цель гибридной войны – подорвать устои всего демократического мира. Россия не имеет собственной идеи, привлекательной для других. Но она хорошо разрушает чужие идеи. Ныне интегрированная в Европу, экономически успешная и военно сильная Украина остается главным сдерживающим фактором от дальнейших агрессивных планов Кремля. Это замечательный урок гибридного противостояния с Россией", – подытожил глава государства.

      Напомним, после убийства главаря пророссийских боевиков Александра Захарченко на оккупированных территориях Донетчины и Луганщины заявили о намерении 11 ноября провести "выборы" новых главарей пророссийских боевиков.

      30 октября на заседании Совета безопасности ООН в очередной раз осудили проведение псевдовыборов на Донбассе. В частности, заместитель генерального секретаря организации по политическим вопросам Розмари Дикарло отметила, что их проведение противоречит как Конституции Украины, так и Минским соглашениям. А постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко заявил, что выборы могут служить основой для нового цикла агрессии Кремля.

      Во время заседания Совета безопасности ООН восемь стран-членов Европейского Союза призвали власть России остановить подготовку к незаконным выборам на оккупированном Донбассе.

      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Украина – Россия Петр Порошенко Война на Донбассе Санкции
      Источник: 24 Канал
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