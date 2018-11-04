Как повлияют незаконные выборы в ОРДЛО на ситуацию на Донбассе: версия эксперта

В связи с "выборами" в ОРДЛО срыва минских соглашений не будет. Также не будет обострения военных действий на Донбассе. В России сейчас наблюдается другая игра с минскими договоренностями.

Об этом 24 каналу рассказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

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Никто из участников переговоров не заинтересован в выходе из минских соглашений. Украина из-за того, что к договоренностям привязаны санкции. В России своя игра с соглашениями – они хотят добиться включения ОРДЛО в состав Украины в статусе автономии. Поэтому в Кремле ждут президентских и парламентских выборов в Украине, чтобы потом попытаться использовать ситуацию с Минскими соглашениями в своих интересах,

– отметил Владимир Фесенко.

В то же время эксперт отметил, что риск обострения военных действий на Донбассе зависит от России. По его мнению, если бы сейчас на должность так называемых руководителей оккупационных администраций претендовали агрессивные силовики, как убитый Захарченко, то вероятность эскалации была бы, чтобы поднять их авторитет. Но Пушилин – не полевой командир. Пасечник в "ЛНР" действует осторожно. Все зависит от тактики, которую будут определять в России. В Кремле могут посчитать, что обострение – подыгрывание политикам, которые на выборах будут использовать патриотическую тему. Но надо постоянно быть в состоянии готовности.

Напомним, 30 октября на заседании Совета безопасности ООН в очередной раз осудили проведение псевдовыборов на Донбассе. В частности, заместитель генерального секретаря организации по политическим вопросам Розмари Дикарло отметила, что их проведение противоречит как Конституции Украины, так и Минским соглашениям. А постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко заявил, что выборы могут служить основой для нового цикла агрессии Кремля.

Во время заседания Совета безопасности ООН восемь стран-членов Европейского Союза призвали власти России остановить подготовку к незаконным выборам на оккупированном Донбассе.

Псевдовыборы запланированы на 11 ноября.