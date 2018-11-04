19:57
4 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФЫ НА ГАЗ САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Санаторий для террористов РФ. Путин против голландского сыра
      Вєсті Кремля
      17:30, 3 ноября
      Вести. UA. Жир. Богопослушный Кива. Гройсман в поисках работы
      Вєсті.UA
      18:55, 3 ноября
      Новые схемы черных регистраторов, или Как отжать квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, 2 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. первые ЭВМ
      Згадати все
      23:00, 30 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФЫ НА ГАЗ САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ

      Как повлияют незаконные выборы в ОРДЛО на ситуацию на Донбассе: версия эксперта

      136 Читати новину українською
      Обострения не будет, но все зависит от России
      Обострения не будет, но все зависит от России / Фото из открытых источников

      В связи с "выборами" в ОРДЛО срыва минских соглашений не будет. Также не будет обострения военных действий на Донбассе. В России сейчас наблюдается другая игра с минскими договоренностями.

      Об этом 24 каналу рассказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

      Читайте также: Антиукраинские санкции: о последствиях и бонусах кремлевских экономических ограничений

      Никто из участников переговоров не заинтересован в выходе из минских соглашений. Украина из-за того, что к договоренностям привязаны санкции. В России своя игра с соглашениями – они хотят добиться включения ОРДЛО в состав Украины в статусе автономии. Поэтому в Кремле ждут президентских и парламентских выборов в Украине, чтобы потом попытаться использовать ситуацию с Минскими соглашениями в своих интересах,
      отметил Владимир Фесенко.

      В то же время эксперт отметил, что риск обострения военных действий на Донбассе зависит от России. По его мнению, если бы сейчас на должность так называемых руководителей оккупационных администраций претендовали агрессивные силовики, как убитый Захарченко, то вероятность эскалации была бы, чтобы поднять их авторитет. Но Пушилин – не полевой командир. Пасечник в "ЛНР" действует осторожно. Все зависит от тактики, которую будут определять в России. В Кремле могут посчитать, что обострение – подыгрывание политикам, которые на выборах будут использовать патриотическую тему. Но надо постоянно быть в состоянии готовности.

      Напомним, 30 октября на заседании Совета безопасности ООН в очередной раз осудили проведение псевдовыборов на Донбассе. В частности, заместитель генерального секретаря организации по политическим вопросам Розмари Дикарло отметила, что их проведение противоречит как Конституции Украины, так и Минским соглашениям. А постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко заявил, что выборы могут служить основой для нового цикла агрессии Кремля.

      Во время заседания Совета безопасности ООН восемь стран-членов Европейского Союза призвали власти России остановить подготовку к незаконным выборам на оккупированном Донбассе.

      Псевдовыборы запланированы на 11 ноября.

      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Владимир Путин Минские договоренности
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Смерть Екатерины Гандзюк и погром могил священником Московского патриархата – топ-5 видео недели
      сегодня , 19:30 Смерть Екатерины Гандзюк и погром могил священником Московского патриархата – топ-5 видео недели
      Почему по делу Катерины Гандзюк нужен суд присяжных?
      сегодня , 19:00 Почему по делу Катерины Гандзюк нужен суд присяжных?
      Юрій Бутусов
      Идти на выбори, или не идти? – вот в чем вопрос
      сегодня , 16:01 Идти на выбори, или не идти? – вот в чем вопрос
      Юрий Касьянов
      Сколько нападений на активистов в Украине совершено с начала года: данные правозащитников
      сегодня , 15:10 Сколько нападений на активистов в Украине совершено с начала года: данные правозащитников
      Умерла Екатерина Гандзюк: какой была и почему ушла из жизни смелая активистка
      сегодня , 14:22 Умерла Екатерина Гандзюк: какой была и почему ушла из жизни смелая активистка
      Євгенія Мазур
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       4 октября , 10:02
      Крымские мусульмане провели митинг под Генконсульством РФ (Фото)
       20 ноября 2012 , 12:26 6
      Пугачева спела о последних днях августа: курьезное видео
       4 сентября , 20:47
      Шевченко прокоментував можливу натуралізацію Мораєса
       16 сентября , 15:39
      Как забить гол, сделать предложение любимой и не расстроиться из-за поражения команды – романтическая история из чемпионата Чили
       30 октября , 22:42
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук