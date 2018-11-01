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      Антиукраинские санкции: о последствиях и бонусы кремлевских экономических ограничений

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      Путин "зеркально" ответил на санкции Украины против России
      Путин "зеркально" ответил на санкции Украины против России / 24 канал

      Официальное введение российских санкций против 322 украинских граждан и 68 компаний сенсацией не стало. Путин уже несколько месяцев угрожал Украине ответить за "недружественные" действия Киева – санкции против России.

      Кто попал под санкции и о возможных последствиях для Украины – далее в материале 24 канала.

      Читайте также: Санкционный список России – попытка влияния на Украину накануне выборов, – Климкин

      Запоздалый ответ Кремля

      Россия начала обрывать экономические связи с Украиной еще до начала военной агрессии. Кремль вел торговые войны – мясную, сырную еще при Януковиче. Оккупация Россией Крыма и части Донбасса де-факто приостановила экономическое сотрудничество между двумя странами. Сама Украина ввела санкции в критических для российской экономики секторах – ракетные технологии, оборона страны, космос.

      Читайте также: Список политиков Украины, которые не попали в санкционный список России

      2 мая 2018 года Украина объявила о введении новых санкций против Российской Федерации. Только в июле в России заявили, что начали готовить зеркальный ответ – санкции в отношении физических и юридических лиц Украины. Цель – блокировка активов украинцев в РФ и запрет вывода капитала.

      23 октября Владимир Путин подписал указ, предусматривающий введение "специальных экономических мер" в отношении Украины в ответ на недружественные действия Киева.

      1 ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, вводящее специальные экономические меры в отношении 322 граждан и 68 компаний из Украины.

      Под российские санкции попали: председатель Верховной Рады Андрей Парубий, глава МВД Украины Арсен Аваков, председатель СБУ Василий Грицак, экс-премьер Арсений Яценюк, экс-лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош, нардеп Олег Ляшко, нардеп Антон Геращенко, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, бывший глава Меджлиса крымских татар Мустафа Джемилев, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос и сын Президента Украины Петра Порошенко, народный депутат Алексей Порошенко, заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин, нардеп Олег Барна, нардеп Владимир Арьев, нардеп Олег Березюк, экс-нардеп Ирина Фарион, нардеп Борислав Береза, нардеп Юрий Береза ​​и другие.

      Росія санкції війна на Донбасі
      В санкционный список включили политиков, известных резкой антироссийской позицией

      Ограничительные меры введены и в отношении украинских аграрных, химических и продуктовых компаний. Под ограничения попали крупнейший агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт", производитель подсолнечного масла Kernel Holding, железорудная группа Ferrexpo (владелец Полтавского, Еристовского, Белановского горно-обогатительного комбината), Харьковский тракторный завод, Укрхимэнерго, Покровский ГОК, концерн "Галнафтогаз", "Криворожский железорудный комбинат", Восточный ГОК, "Днепроазот", "Банк Кредит Днепр", АвтоКрАЗ и другие.

      Выстрел себе в ногу

      По мнению наблюдателей, санкционный список в отношении физических лиц – политиков и чиновников – своеобразная награда. По его словам, председателя правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимира Фесенко, особенно – для участников президентской гонки, будущих кандидатов в депутаты – это безусловный информационный бонус.

      При этом эксперты подчеркивают: для этих политиков никаких последствий не будет. Как отмечает директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк, они в Россию не ездят и ничего не теряют. А бизнеса там априори не должны иметь.

      Что произойдет с Олегом Березюком, который не ездил и не собирается ехать в Россию? С нафталина достали Ирину Фарион, которая уже не имеет политического веса. И она пойдет по телеэфирам. Для Фарион – это счастье. Она была готова заплатить, чтобы ее внесли в эти списки. Или что потеряет сын Порошенко Алексей? Другое дело, если бы санкции ввели в отношении бизнеса Порошенко. Кроме Липецкой кондитерской фабрики, у президента есть другой бизнес с Россией. Это были бы санкции,
      – отметил Давидюк.

      Что касается экономической составляющей, то, отмечает политический эксперт Александр Леонов, Кремль обрубит последние экономические рычаги влияния на Украину. Украина и Россия продолжают расходиться. Нельзя сказать, что это плохой результат российских санкций.

      Росія Україна санкції
      Россия стреляет себе в ногу и теряет рычаги влияния на Украину

      Введение Россией санкций против ряда украинских компаний – выстрел себе в ногу. По словам Леонова, включенные в санкционный список бизнес-компании, очевидно, имели бизнес с Россией. Санкции – наказание со стороны России, попытка ударить по украинской экономике. Но украинская экономика пережила клиническую смерть в 2014 году.

      В 2014 году в Украине был двойной шок – от войны и потери значительной части экономического потенциала, финансов. В том числе, золота и валюты, которые остались на оккупированных Россией территориях, – это миллиарды долларов. Сейчас украинская экономика развивается и поднимается за счет ЕС и третьих стран. Попытка РФ еще раз ограничить экономические связи приводит к тому, что те, кто был готов, хоть тушкой или чучелом пробраться на российский рынок, вынуждены переориентироваться,
      – убежден Александр Леонов.

      В то же время Владимир Фесенко отмечает: для Украины этот список – подтверждение системного конфликта между двумя странами.

      "Санкции – это не признак того, что Россия разрывает отношения с Украиной. Никакого окончательного разрыва связей нет и, думаю, не будет. В этом не заинтересованы ни в Украине, ни в России. Для нас окончательно разрыв отношений с РФ будет больше экономическим вредом", – отметил Фесенко.

      Кто остался за скобками

      Как говорят эксперты, интересно, кто не попал в санкционный спискок. Отсутствие Порошенко и Гройсмана понятно. Первые лица государства. Даже в Кремле заявили, что внесение Петра Порошенко в список санкций России против Украины стало бы "запредельным шагом". Понятно, что в списках нет пророссийских политиков из "Оппоблока", партии "За жизнь" Рабиновича, кума Путина Медведчука, а также нардепов, фамилии которых мало что значат для россиян.

      Порошенко Гройсман
      Порошенко и Гройсман не попали в российский список санкций

      Характерно и то, что подтвердились прогнозы экспертов, о чем писал 24 канал – санкции не коснулись энергетического сектора. В таком случае, отмечает политолог Андрей Вигиринский, они были бы болезненными. По его словам, удар по украинской экономике был бы серьезным при условии, что российским компаниям, которые поставляют в Украину нефтепродукты, сжиженный газ, уголь, атомную энергетику через "Росатом", запретили бы торговые отношения.

      Несмотря на заявления наших властей Украина энергетически зависима от РФ. К примеру, "Роснефть" через своего резидента в Украине, близкого к партии "За жизнь", продает нам сжиженный газ. Фирма этого резидента "Глуско Украина" имеет эксклюзивное право. Запрет экспортно-импортных операций энергетического сектора России с операторами в Украине будет действенным. Но будет бить и по российскому интересу, и по российскому бизнес-партнеру в Украине,
      – говорит Андрей Вигиринский.

      Кроме того, прекращение поставок угля накануне начала отопительного сезона тоже было бы серьезным ударом. Если Россия включила бы в список одну из "дочек" ДТЭК олигарха Ахметова, которая покупает уголь в Ростове-на-Дону и продает в Украине по завышенным ценам. Кстати, по сообщению СМИ, депутат от БПП Максим Ефимов, которого нет в списке, косвенно связан с "Росатомом".

      Опоблок Росія санкції
      "Опооблоковцы" для Путина – друзья, агенты влияния Кремля

      В итоге санкции против Украины – не критические ни для нас, ни для России. Определенные убытки для экономики Украины будут, но не значительные. Для Кремля санкции – еще один повод пропагандистской телекартинки для россиян, чтобы отвлечь внимание от социально-экономических проблем, вызванных западными санкциями, что привело к снижению рейтинга Путина.

       

       

      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Украина – Россия Санкции России против Украины Новости Украины Новости политики Санкции Юлия Тимошенко Владимир Путин Петр Порошенко Публикации Война на Донбассе Статьи
      Источник: 24 канал
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