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      Санкционный список России – попытка влияния на Украину накануне выборов, – Климкин

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      Павел Климкин отреагировал на введение санкций России против Украины
      Павел Климкин отреагировал на введение санкций России против Украины / Фото из свободных сетей

      Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что ведение Россией санкций против ряда граждан и компаний из Украины является попыткой влияния на предстоящие выборы в государстве.

      Об этом Климкин написал на своей Facebook-странице.

      "Даже совсем поверхностный анализ так называемого "санкционного списка" РФ и времени его обнародования свидетельствует о начале многосерийного относительно попытки влияния на Украину накануне выборов и после них. Но на самом деле это даже не первая серия, это только тизер", – говорится в сообщении министра.

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      Напомним, 1 ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вводит санкции в отношении 322 граждан и 68 компаний из Украины. Санкции ввели в отношении украинских судей, депутатов, бизнесменов, чиновников Администрации Президента Украины, глав органов исполнительной власти, компании крупнейших украинских предпринимателей, руководителей ведомств.

      КАК УКРАИНА РЕАГИРУЕТ НА РОССИЙСКИЕ САНКЦИИ:
      Теги: Новости России Новости Украины Новости политики Украина – Россия Санкции Санкции России против Украины Павел Климкин Выборы Президента 2019 МИД Украины
      Источник: 24 канал
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