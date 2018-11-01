Санкционный список России – попытка влияния на Украину накануне выборов, – Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что ведение Россией санкций против ряда граждан и компаний из Украины является попыткой влияния на предстоящие выборы в государстве.

Об этом Климкин написал на своей Facebook-странице.

"Даже совсем поверхностный анализ так называемого "санкционного списка" РФ и времени его обнародования свидетельствует о начале многосерийного относительно попытки влияния на Украину накануне выборов и после них. Но на самом деле это даже не первая серия, это только тизер", – говорится в сообщении министра.

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Напомним, 1 ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вводит санкции в отношении 322 граждан и 68 компаний из Украины. Санкции ввели в отношении украинских судей, депутатов, бизнесменов, чиновников Администрации Президента Украины, глав органов исполнительной власти, компании крупнейших украинских предпринимателей, руководителей ведомств.