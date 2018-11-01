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      Напугали ежей голым задом, – Турчинов о санкциях РФ против украинцев

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      Турчинов прокомментировал санкции РФ против украинцев
      Турчинов прокомментировал санкции РФ против украинцев / Фото из открытых источников

      Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов с иронией прокомментировал санкции, которые Российская Федерация ввела против украинских политиков, бизнесменов и чиновников.

      Соответствующий комментарий Турчинов разместил в своем Facebook.

      Читайте также: "Быть в списке – почетно": как украинские политики реагируют на санкции РФ

      24 Канал сообщал, что 1 ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вводит специальные экономические меры в отношении 322 граждан и 68 компаний из Украины. Санкции ввели в отношении украинских судей, депутатов, бизнесменов, чиновников Администрации Президента, глав органов исполнительной власти, компании крупнейших украинских предпринимателей, руководителей ведомств. Из всего руководства Украины они не коснулись президента Петра Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана.

      Секретарь СНБО отреагировал на санкции Кремля известной украинской поговоркой.

      Напугали ежей голым задом! По моему мнению это единственный возможный комментарий, который можно дать в отношении российских санкций против Украины,
      – заявил Турчинов.

      Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия может отменить санкции, которые были введены против Украины и украинских политиков и чиновников. Для этого необходима вроде "нормализация" отношений между странами, а еще, чтобы Киев отменил все введенные против РФ ограничения.

      РОССИЯ ВВЕЛА САНКЦИИ ПРОТИВ КОМПАНИЙ И ГРАЖДАН УКРАИНЫ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ

       

      Теги: Новости политики Украина – Россия Новости России Новости Украины Санкции России против Украины Санкции Александр Турчинов
      Источник: 24 Канал
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