Список санкций России против Украины не стоит серьезного обсуждения, – Луценко

Список санкций России против Украины не стоит того, чтобы Украинское государство серьезно его обсуждало, заявил на встрече со студентами во Львове генпрокурор Юрий Луценко, который тоже попал под ограничение. Он также отметил, что давно не был в России и не планирует туда ехать.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

Глава ГПУ отметил, что российский санкционный список является "чистым пиар-ходом российского руководства для создания среди подданных Российской Империи впечатления, что они еще что-то могут в этом мире".

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"Я бы сильно не придавал значения этому списку, я думаю, что он не достоин того, чтобы Украина серьезно его обсуждала. Мы на своей земле, и что думает об этом Кремль – меня меньше всего интересует", – заявил Луценко.

Относительно лично своего пребывания в санкционном списке России, то генпрокурор отметил, что не был в соседней стране с 90-х годов и не планирует ехать в РФ.

Если Путину помешал этот список – это предмет гордости для нас. Если он думает, что кого-то этим напугает – вряд ли. Конкретно насчет меня. Я проверил, есть ли в списке. С удовольствием увидел, что есть. Значит я на правильном пути. На территорию РФ я не заезжал с 90-х годов и не планирую посещать эту империю, которая фактически объявила войну цивилизованному человечеству,

– заверил глава ГПУ.

Напомним, 1 ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вводит санкции в отношении 322 граждан и 68 компаний из Украины. Санкции ввели в отношении украинских судей, депутатов, бизнесменов, чиновников Администрации Президента Украины, глав органов исполнительной власти, компаний крупнейших украинских предпринимателей, руководителей ведомств.