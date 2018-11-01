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      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ

      Список санкцій Росії проти України не вартий серйозного обговорення, – Луценко

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      Луценко прокоменутвав санкції Росії проти себе та інших українців
      Луценко прокоменутвав санкції Росії проти себе та інших українців / Фото з вільних мереж

      Список санкцій Росії проти України не вартий того, щоб Українська держава серйозно його обговорювала, заявив на зустрічі зі студентами у Львові генпрокурор Юрій Луценко, який теж потрапив під обмеження. Він також зазначив, що давно не був у Росії і не планує туди їхати.

      Про це повідомляє "РБК-Україна".

      Очільник ГПУ зазначив, що російський санкційний список є "чистим піар-ходом російського керівництва для створення серед підданих Російської Імперії враження, що вони ще щось можуть у цьому світі".

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      "Я б сильно не надавав значення цьому списку, я думаю, що він не вартий того, щоб Україна серйозно його обговорювала. Ми на своїй землі, і що думає про це Кремль – мене менше від усього цікавить", – заявив Луценко.

      Щодо особисто свого перебування у санкційному списку Росії, то генпрокурор зазначив, що не був у сусідній країні з 90-х років і не планує їхати в РФ.

      Якщо Путіну завадив цей список – це предмет гордощів для нас. Якщо він думає, що когось цим налякає – навряд чи. Конкретно щодо мене. Я перевірив, чи є у списку. З задоволенням побачив, що є. Значить я на правильному шляху. На територію РФ я не заїжджав з 90-х років і не планую відвідувати цю імперію, яка фактично оголосила війну цивілізованому людству,
      – запевнив голова ГПУ.

      Нагадаємо, 1 листопада прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав постанову, яка вводить санкції щодо 322 громадян і 68 компаній з України. Санкції запровадили щодо українських суддів, депутатів, бізнесменів, чиновників Адміністрації Президента України, голів органів виконавчої влади, компанії найбільших українських підприємців, керівників відомств.

      Теги: Новини України Україна – Росія Новини політики Новини Росії Санкції Санкції Росії проти України ГПУ Юрій Луценко
      Джерело: 24 Канал
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