Список санкцій Росії проти України не вартий серйозного обговорення, – Луценко

Список санкцій Росії проти України не вартий того, щоб Українська держава серйозно його обговорювала, заявив на зустрічі зі студентами у Львові генпрокурор Юрій Луценко, який теж потрапив під обмеження. Він також зазначив, що давно не був у Росії і не планує туди їхати.

Про це повідомляє "РБК-Україна".

Очільник ГПУ зазначив, що російський санкційний список є "чистим піар-ходом російського керівництва для створення серед підданих Російської Імперії враження, що вони ще щось можуть у цьому світі".

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"Я б сильно не надавав значення цьому списку, я думаю, що він не вартий того, щоб Україна серйозно його обговорювала. Ми на своїй землі, і що думає про це Кремль – мене менше від усього цікавить", – заявив Луценко.

Щодо особисто свого перебування у санкційному списку Росії, то генпрокурор зазначив, що не був у сусідній країні з 90-х років і не планує їхати в РФ.

Якщо Путіну завадив цей список – це предмет гордощів для нас. Якщо він думає, що когось цим налякає – навряд чи. Конкретно щодо мене. Я перевірив, чи є у списку. З задоволенням побачив, що є. Значить я на правильному шляху. На територію РФ я не заїжджав з 90-х років і не планую відвідувати цю імперію, яка фактично оголосила війну цивілізованому людству,

– запевнив голова ГПУ.

Нагадаємо, 1 листопада прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав постанову, яка вводить санкції щодо 322 громадян і 68 компаній з України. Санкції запровадили щодо українських суддів, депутатів, бізнесменів, чиновників Адміністрації Президента України, голів органів виконавчої влади, компанії найбільших українських підприємців, керівників відомств.