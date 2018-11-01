В Кремле озвучили условие, при которой могут снять санкции с Украины

Российская Федерация может отменить санкции, которые были введены против Украины и украинских политиков и чиновников. Для этого необходима вроде "нормализация" отношений между странами, а еще, чтобы Киев отменил все введенные против РФ ограничения.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "ТАСС".

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Спикер Путина подчеркнул, что "нельзя исключать", что Кремль снимет санкции против украинцев, но речь идет о так называемой "отмене ответных мер".

"Если мы в обозримой перспективе придем к тому моменту, когда мы все-таки начнем принимать меры по нормализации взаимоотношений и деэскалации напряженности в наших двусторонних отношениях", – подчеркнул Песков.

По его словам, Россия якобы не была инициатором санкционных действий в отношениях с Украиной, а новый список является ответом Москвы на ограничительные меры Киева.

На протяжении довольно длительного времени наши украинские коллеги в этом ключе упражнялись, ну вот, собственно, ответ не замедлил. Это зеркальная мера, это ответная мера. Россия не является инициатором такого рестрикционного обмена, но в то же время это вынужденная мера, ответ на те шаги, которые были сделаны украинской стороной,

– сказал Песков.

Представитель Путина добавил, что в Кремле надеются, что рано или поздно Украина пойдет на нормализацию отношений с Россией, но "сейчас этого не видно".

В то же время, пресс-служба кабинета министров РФ также подчеркнула, что правительство России оставляет за собой право отмены введеных санкций, если Украина отменит ограничительные меры, введенные в отношении российских граждан и юридических лиц.

"Важно понимать, что эти меры не окончательные. Как и любой список, он может быть расширен или, наоборот, сокращен, либо вообще снят с повестки дня. Все будет зависеть от дальнейшей стратегии действий руководства Украины", – заявили в правительстве РФ.

Напомним, 24 канал сообщал, что премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вводит специальные экономические меры в отношении 322 граждан и 68 компаний из Украины. Санкции ввели в отношении украинских судей, депутатов, бизнесменов, чиновников Администрации Президента, глав органов исполнительной власти, компании крупнейших украинских предпринимателей, руководителей ведомств. Из всего руководства Украины они не коснулись президента Петра Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана.