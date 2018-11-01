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      "Быть в списке – почетно": как украинские политики реагируют на санкции РФ

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      Украинские политики отреагировали на введенные против них санкции РФ
      Украинские политики отреагировали на введенные против них санкции РФ / Фото из открытых источников

      Украинские политики и чиновники прокомментировали введенные против них санкции России. Они замечают, что это честь попасть в этот список, ведь таким образом Кремль признал их заслуги в войне с российской агрессией.

      24 канал сообщал, что премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вводит специальные экономические меры в отношении 322 граждан и 68 компаний из Украины. Санкции ввели в отношении украинских судей, депутатов, бизнесменов, чиновников Администрации Президента, глав органов исполнительной власти, компании крупнейших украинских предпринимателей, руководителей ведомств. Из всего руководства Украины они не коснулись президента Петра Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана.

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      Как отметил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, для него приятно и почетно было увидеть свою фамилию в санкционном списке.

      Расстроился, если бы не попал в санкционный список. Украинцу быть другом Московии – позорно. Поэтому рад, что включив меня в санкционный список, Кремль признал и меня, и многих моих коллег, человеком четкой проукраинской, прозападной и просто единой нормальной позиции, – заявил Омелян.

       

      Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович отметил, что считает санкции признанием заслуг в борьбе украинцев против России.

      "Попал под санкции объявленные руководством Российской Федерации в отношении граждан и организаций Украины. Считаю это признанием заслуг в войне с российской агрессией. Мы победим!", – подчеркнул он.

       

      Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко выразила похожую реакцию своих коллег и подчеркнула, что ей "приятно находиться в одном списке с приличными людьми". В то же время, по словам чиновницы, ей давно запрещен въезд в Россию, поэтому эти экономические санкции ее не коснутся.

      "Вообще считаю, что политики ,которые не попали в этот список, должны задаться вопросом: а что же они делают в украинской политике. Есть там, правда, парочка фамилий для прикрытия своих, кремлевских, чтобы и дальше тащить их в украинскую власть под видом патриотов и патриоток в вышиванках. В этом списке вся команда Порошенко, в том числе и его сын. Хорошая оценка работы украинского президента Кремлем", – подчеркнула она.

       

      Координатор "Информационного сопротивления" и нардеп Дмитрий Тымчук с иронией прокомментировал санкционный список России.

      "Ну вот, правительство РФ внесло меня в список санкций под №277. А я только собрался купить "Газпром" и взять в аренду Спасскую башню Кремля. Теперь шиш. Какое горе, какое горе", – отметил политик.

       

      Председатель украинской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы, вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев, как и его коллеги, отметил, что ему все равно на эти санкции, потому что не имеет ни имущества, ни бизнеса в РФ.

      "Нет, сам список, ок. Действительно ли они считают, что меня зацепит? Ни рубля, ни имущества в РФ, ни бизнеса. Невъездный в мордор с 2008. Опять санкции по детскому принципу "сам дурак", как в случае с недавним заявлением Госдумы об Украине-агрессоре. Впадают в маразм, ничего удивительного", – сказал он.

       

      Кроме того, на санкции отреагировал народный депутат Украины из фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, председатель Комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар, председатель комитета по иностранным делам Верховной Рады Анна Гопко, народный депутат Борислав Береза и тому подобное.

       

       

       

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости России Санкции Санкции России против Украины Владимир Арьев Владимир Омелян Владимир Вятрович Антон Геращенко Ирина Геращенко Анна Гопко Борислав Береза
      Источник: 24 Канал
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