Для чего на самом деле Россия вводит санкции против Украины: мнение эксперта

Россия, которая аннексировала часть нашей территории и ведет войну против Украины, вводит санкции. Поэтому, все ожидаемо и прогнозируемо. Но для чего она это делает – пытался ответить эксперт.

Об этом рассказал эксперт по международным вопросам Владимир Горбач в прямом эфире 24 канала.

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"Если санкции России будут направлены против политиков и бизнесменов, то это так или иначе скажется на предприятиях, которыми они владеют, и соответственно если они действительно понесут за это ответственность, то это скажется и на экономике страны", – заверил эксперт.

То есть на самом деле эти санкции будут против Украины. Другое дело – конкретика, но пока детали "черного списка" Кремль не раскрывает. А причина их введения – необходимость дать ответ Украине, которая летом ввела санкции против российских компаниях и физических лиц. Поэтому можно считать, что Украина первой начала это, а РФ должна была как-то ответить,

– подчеркнул Горбач.

Накануне 24 канал сообщал, что Дональд Трамп и Владимир Путин объявили о своей встрече в Париже 11 ноября. Дональд Трамп пригрозил выходом из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Россия уверяет: будет отвечать.

По словам эксперта, это результат, которого и хотела достичь дипломатия США. "На самом деле хочу сказать, что шантаж Трампа удался, он уже готов встретиться с Путиным, ведь Россия не была готова вести новую гонку вооружений с США, как когда-то вел Советский Союз", – добавил Горбач.