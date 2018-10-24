Для чого насправді Росія вводить санкції проти України: думка експерта

Росія, яка анексувала частину нашої території та веде війну проти України, вводить санкції. Тож, все очікувано і прогнозовано. Але для чого вона це робить – намагався відповісти експерт.

Про це розповів експерт з міжнародних питань Володимир Горбач у прямому ефірі 24 каналу.

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"Якщо санкції Росії будуть спрямовані проти політиків та бізнесменів, то це так чи інакше позначиться на підприємствах, якими вони володіють, і відповідно якщо вони дійсно понесуть за це відповідальність, то це позначиться і на економіці країни", – запевнив експерт.

Тобто насправді ці санкції будуть проти України. Інша справа – конкретика, але поки що деталі "чорного списку" Кремль поки не розкриває. А причина їх введення – необхідність дати відповідь Україні, яка влітку запровадила санкції проти російських компаніях та фізичних осіб. Тому можна вважати, що Україна першою почала це, а РФ мала якось відповісти,

– наголосив Горбач.

Напередодні 24 канал повідомляв, що Дональд Трамп і Володимир Путін оголосили про свою зустріч у Парижі 11 листопада. Дональд Трамп погрожує виходом із Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності. Росія запевняє: буде відповідати.

За словами експерта, це результат, який і хотіла досягти дипломатія США. "Насправді хочу сказати, що шантаж Трампа вдався, він вже готовий зустрітися з Путіним, адже Росія не була готова вести нову гонку озброєнь із США, як колись вів Радянський Союз", – додав Горбач.