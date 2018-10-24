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      Які компанії в Україні можуть потрапити під санкції Росії

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      Путін підписав указ про введення санкцій проти України
      Путін підписав указ про введення санкцій проти України / kommersant.ru

      Введення Росією санкцій проти України – це економічна і політична гра Кремля. Санкції можуть бути болючими, якщо Росія вдарить по енергетичному сектору України, а можуть бути і символічними.

      Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Андрій Вігірінський.

      Більш детально в матеріалі: Нова погроза Путіна: про реальні причини і наслідки санкцій Росії проти України

      За його словами, удар по українській економіці може бути серйозним за умови, що російським компаніям, які постачають в Україну нафтопродукти, скраплений газ, вугілля, атомну енергетику через "Росатом", заборонять торгівельні відносини.

      Попри заяви нашої влади Україна енергетично залежна від РФ. Приміром, "Роснефть" через свого резидента в Україні, близького до партії "За життя", продає нам скраплений газ. Фірма цього резидента "Глуско Україна" має ексклюзивне право. Заборона експортно-імпортних операцій енергетичного сектору Росії з операторами в Україні буде дієвою. Але битиме і по російському інтересу, і по російському бізнес-партнеру в Україні,
      – зауважує Андрій Вігірінський.

      Крім того, за словами експерта, припинення постачання вугілля напередодні початку опалювального сезону теж буде серйозним ударом. Якщо Росія включить у список одну з "дочок" ДТЕК олігарха Ахметова, яка купує вугілля в Ростові-на-Дону і продає в Україні за завищеними цінами.

      Читайте також: Санкції Росії проти України: Медведєв розкрив подробиці

      Що стосується фізичних осіб, які можуть потрапити під російські санкції, на думку політолога, може бути дві категорії. Перша – ті, хто володіє в Росії нерухомістю або є акціонерами. Їхні активи можуть заморозити. Друга – люди, які не мають прямих зв’язків із Росією.

      В санкційному списку Росії можуть бути символічні прізвища відомих українських політиків, журналістів і чиновників, які до Росії в принципі не збираються і активів там не мають. Це можуть бути люди з патріотичного табору, які голосували, приміром, за те, щоб визнати Росію агресором, або гостро висловлювалися з трибуни Верховної Ради на адресу РФ,
      – вважає Вігірінський.

      Нагадаємо, Володимир Путін підписав указ, який передбачає введення "спеціальних економічних заходів" щодо України. Санкції запроваджуються нібито у відповідь на недружні дії Києва. Документ передбачає створення переліку фізичних і юридичних осіб, щодо яких у Москві вживатимуть заходів. Однак в указі не зазначається, про які саме заходи йдеться – їх ще має розробити російський уряд.

      Раніше, 2 травня 2018 року, Україна оголосила про запровадження нових санкцій проти Російської Федерації. 27 вересня Україна ввела санкції проти російських компаній, які співпрацювали з проросійськими бойовиками.

      Теги: Україна – Росія Новини України Новини політики Війна на Донбасі Володимир Путін Санкції
      Джерело: 24 канал
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