Путін у відповідь на санкції України проти Росії підписав указ про дзеркальні економічні заходи за "недружні" дії Києва.

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Кого торкнуться російські санкції, про справжні причини запровадження та можливі наслідки – далі в матеріалі 24 каналу.

Проти яких секторів економіки Росія запровадить санкції?

Документ передбачає створення переліку фізичних і юридичних осіб, щодо яких у Москві вживатимуть заходів. Однак в указі Путіна, який набрав чинності 22 жовтня, не зазначається, про які саме заходи йдеться. Їх має розробити російський уряд.



"Роснефть" через резидента продає Україні скраплений газ

На переконання політичного експерта Андрія Вігірінського, це може бути економічна і політична гра Кремля. Санкції можуть бути болючими, якщо Росія вдарить по енергетичному сектору України. За умови, що до цього переліку включать російські компанії, які постачають в Україну нафтопродукти, скраплений газ, вугілля, атомну енергетику через "Росатом". Щодо постачання газу, то через суперечку і рішення Стокгольмського арбітражу, є питання. Але російський газ ми все ж купуємо.

Попри заяви нашої влади Україна енергетично залежна від РФ. Приміром, "Роснефть" через свого резидента в Україні, близького до партії "За життя", продає нам скраплений газ. Фірма цього резидента "Глуско Україна" має ексклюзивне право. Заборона експортно-імпортних операцій енергетичного сектору Росії з операторами в Україні буде дієвою. Але битиме і по російському інтересу, і по російському бізнес-партнеру в Україні,

– зауважує Андрій Вігірінський.

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Крім того, за словами експерта, припинення постачання вугілля напередодні початку опалювального сезону теж буде серйозним ударом. Якщо Росія включить у список одну з "дочок" ДТЕК олігарха Ахметова, яка купує вугілля в Ростові-на-Дону і продає в Україні за завищеними цінами.

Кого з фізичних осіб Росія може включити до санкційного списку?

На думку Вігірінського, тут може бути дві категорії. Перша – ті, хто володіє в Росії нерухомістю або є акціонерами. Їхні активи можуть заморозити. В цей список теж може потрапити той же Ахметов. Друга – люди, які не мають прямих зв’язків із Росією.



Будь-хто з проукраїнською позицією може потрапити під санкції Кремля

У санкційному списку Росії можуть бути символічні прізвища відомих українських політиків, журналістів і чиновників, які до Росії в принципі не збираються і активів там не мають. Це можуть бути люди з патріотичного табору, які голосували, приміром, за те, щоб визнати Росію агресором, або гостро висловлювалися з трибуни Верховної Ради на адресу РФ,

– вважає Вігірінський.

Помста за Томос і гра напередодні виборів

Російський політолог Дмитро Орєшкін вважає, що у Путіна накопичилося роздратування, оскільки Україна все більше віддаляється від Росії, і це змушує його мститися. Рішення Константинополя про Томос, за його словами, розбиває духовні зв'язки, що тримали нашу країну в православній залежності від сусіда-агресора. Все менше українських підприємств співпрацюють з Росією, товарообіг між нашими країнами з часу анексії Криму впав у майже 4,5 рази. Україна активно просувається в напрямку євроатлантичної інтеграції. А Кремль все ще намагається у будь-який спосіб зберегти свій вплив в Україні.



Путін мстить за те, що Україна відривається від Росії

Водночас Андрій Вігірінський зазначає, що Томос, швидше за все, тут ні до чого. Це більше пов’язано з виборами в Україні. Зокрема, за кожною з енергетичних компаній, щодо яких можуть бути введені санкції, перебувають фінансово-промислові групи, відповідно конкретні олігархи і партії.

Москва заявами про санкції, які можуть обрізати фінансування проросійських сил в Україні, не виключено, що хоче змусити об’єднатися проросійські крила навколо одного кандидата. Це може бути частиною впливу Росії на вибори в Україні. Тому що ці санкції можна було розробити і одразу ввести в дію, вдаривши таким чином по нас. Але Путін їх спочатку анонсує. Тобто дає час зацікавленим особам подумати і підготуватися,

– зауважує Вігірінський.

Як додає політолог Олександр Леонов, дійсно серйозно Росія може вдарити санкціями по проросійських політиках і бізнесменах. Тому що по всіх, проти кого вони хотіли вдарити, зробили це давно. Експерт зазначає, що певна частина капіталів українського бізнесу може зберігатися в Росії, оскільки багато підприємців були орієнтовані на РФ. Але, швидше за все, значна його частина була виведена.

Висновки

По-перше, заява Путіна про введення санкцій, може бути розрахована на внутрішнього споживача. Як відомо, рейтинг Путіна падає, в Росії відбулася низка протестів через підвищення пенсійного віку. Тому оголошення санкцій – це і пропагандистський момент, а також пояснення, чому доходи росіян зменшуються, і вони змушені пізніше виходити на пенсію.



Путін тисне на п’яту колону в Україні, щоб вони об’єдналися навколо одного кандидата?

По-друге, практичних наслідків від можливих санкцій не буде. В більшості галузей співпраці немає. В 2014 році Росія заборонила експорт всієї рослинної продукції з України. Ще раніше ввела обмеження на імпорт української молочної продукції, кондитерських виробів, рибних і продовольчих консервів, окремих видів алкоголю. А у 2016 році заборонила транзит українських товарів через свою територію. У машинобудівництві також розірвані економічні зв’язки.

2 травня Україна оголосила про запровадження нових санкцій проти Російської Федерації. 27 вересня Україна ввела санкції проти російських компаній, які співпрацювали з проросійськими бойовиками.

Як наголошує Вігірінський, дуже сумнівно, що Кремль ризикне повністю обрізати імпорт енергопродуктів в Україну.

Енергетика – критичний імпорт Росії до України, і немала стаття доходів експорту для російського бюджету. Але одна справа сказати. Інша – ввести економічні санкції щодо високообігових компаній України, з якими Росія здійснює господарську діяльність. Тому Москва не стане запроваджувати такі глобальні санкції. Не буде в цьому переліку російських економічних енергетичних гігантів. Це більше гасла, за якими не буде конкретних дій. Санкції Кремля обмежаться символічним списком відомих в Україні людей, які виступають проти агресії Росії,

– зазначив політолог.