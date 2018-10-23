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      Санкції проти України: російський політолог пояснив, за що помститься Путін

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      Володимир Путін анонсував нові санкції щодо України. Очільник Кремля наказав уряду розробити список українських фізичних і юридичних осіб, до яких будуть застосовані економічні обмеження. Про деталі нових санкцій у Москві мовчать.

      Володимир Путін наказав уряду розробити пакет обмежувальних заходів щодо українських фізичних і юридичних осіб.

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      "Можливо Кремль відчув, що Україна вже видирається з-під уламків, отже треба їй якось перешкодити це зробити", – зазначив політолог Дмитрій Орєшкін. 

      Російський політолог вважає, що у Путіна накопичилося роздратування, адже Україна все більше віддаляється від Росії і це змушує його мститися. Рішення Константинополя розбиває духовні зв'язки, що тримали нашу країну в православній залежності від сусіда-агресора. Все менше українських підприємств співпрацюють з Росією, товарообіг між нашими країнами з часу анексії Криму впав у майже 4,5 раза. Україна активно просувається в напрямку євроатлантичної інтеграції. А Кремль все ще намагається у будь-який спосіб зберегти свій вплив в Україні.

      Директор The Bleyzer Foundation Олег Устенко наголосив, що за допомогою санкцій Кремль хоче надати сигнал українським політикам, які мають бізнес в Росії, мовляв: "Будьте обережні, від ваших рішень залежать ваші російські статки". При цьому, на думку Орєшкіна, санкційний список швидше за все залишать відкритим.

      В залежності від того, кого треба буде образити, того і будуть включати,
      – зазначив Орєшкін.

      За словами російського політолога, майбутні російські санкції – контрпродуктивні. Оскільки тиск Росії ще більше віддаляє Україну і не дає очікуваної слухняності, як того хоче Москва.

      Ніби раніше російські політики не користувалися засобами економічного чи будь-якого іншого тиску? Ніби бізнес Порошенка вітався і захищався. Начебто міністр закордонних справ, або силовики, або лідери Ради своє дозвілля проводять десь на Уралі або в Сибіру. Тому це звичайний пропагандистський крок,
      – заявив російський політолог.

      Перші економічні обмеження щодо України Росія запровадила у 2014 році. Тоді російська влада заборонила експорт всієї рослинної продукції з України, тобто овочів, фруктів і злаків. Ще раніше ввела обмеження на імпорт української молочної продукції, кондитерських виробів, рибних і продовольчих консервів окремих видів алкоголю. А у 2016 році заборонила транзит українських товарів через свою територію.

      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Володимир Путін Новини Росії Санкції
      Джерело: 24 канал
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