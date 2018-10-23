Санкции против Украины: российский эксперт объяснил, за что Путин отомстит

Путин анонсировал новые санкции в отношении Украины. Глава Кремля поручил правительству разработать список украинских физических и юридических лиц, к которым будут применены экономические ограничения. О деталях новых санкций в Москве молчат.

Владимир Путин приказал правительству разработать пакет ограничительных мер в отношении украинских физических и юридических лиц.

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"Возможно, Кремль почувствовал, что Украина уже выкарабкивается из-под обломков, значит надо ей как-то помешать это сделать", – отметил политолог Дмитрий Орешкин.

Российский политолог считает, что у Путина накопилось раздражение, ведь Украина все больше отдаляется от России и это заставляет его мстить. Решение Константинополя разбивает духовные связи, которые держали нашу страну в православной зависимости от соседа-агрессора. Все меньше украинских предприятий сотрудничают с Россией, товарооборот между нашими странами со времени аннексии Крыма упал почти в 4,5 раза. Украина активно продвигается в направлении евроатлантической интеграции. А Кремль все еще пытается любым способом сохранить свое влияние в Украине.

Директор The Bleyzer Foundation Олег Устенко отметил, что с помощью санкций Кремль хочет дать сигнал украинским политикам, у которых бизнес в России, мол: "Будьте осторожны, от ваших решений зависят ваши российские доходы". При этом, по мнению Орешкина, санкционный список скорее всего оставят открытым.

В зависимости от того, кого надо будет обидеть, того и будут включать,

– отметил Орешкин.

По словам российского политолога, будущие российские санкции – контрпродуктивны. Поскольку давление России еще больше отдаляет Украину и не дает ожидаемого послушания, как того хочет Москва.

Будто ранее российские политики не пользовались средствами экономического или любого другого давления? Будто бизнес Порошенко здоровался и защищался. Вроде министр иностранных дел, или силовики, или лидеры Совета свой досуг проводят где-то на Урале или в Сибири. Поэтому это обычный пропагандистский шаг,

– заявил российский политолог.

Первые экономические ограничения в отношении Украины Россия ввела в 2014 году. Тогда российские власти запретили экспорт всей растительной продукции из Украины, то есть овощей, фруктов и злаков. Еще ранее ввела ограничения на импорт украинской молочной продукции, кондитерских изделий, рыбных и продовольственных консервов и отдельных видов алкоголя. А в 2016 году запретила транзит украинских товаров через свою территорию.