К продлению санкций ЕС против России присоединились 4 страны
Албания, Черногория, Норвегия и Украина присоединились к продленным персональным санкциям ЕС против россиян и сепаратистов в аннексирована Крыму и на оккупированных территориях Донбасса.
Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС, сообщает пресс-служба Совета Европы.
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Так, страны, которые являются кандитатами на вступление в ЕС, присоединились к сентябрьскому решению Совета Европы, который продолжил ограничения в отношении России до 15 марта 2019 года.
Европейский союз принимает к сведению это решение и приветствует его,
– говорится в сообщении.
Сообщается, что эти страны обеспечат соответствие их национальных политик решению совета ЕС.
Напомним, 13 сентября ЕС официально продлил до 15 марта 2019 года визовые запреты и аресты активов для 155 человек и 44 субъектов, вовлеченных в действия против территориальной целостности Украины.