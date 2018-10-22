К продлению санкций ЕС против России присоединились 4 страны

Албания, Черногория, Норвегия и Украина присоединились к продленным персональным санкциям ЕС против россиян и сепаратистов в аннексирована Крыму и на оккупированных территориях Донбасса.

Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС, сообщает пресс-служба Совета Европы.

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Так, страны, которые являются кандитатами на вступление в ЕС, присоединились к сентябрьскому решению Совета Европы, который продолжил ограничения в отношении России до 15 марта 2019 года.

Европейский союз принимает к сведению это решение и приветствует его,

– говорится в сообщении.

Сообщается, что эти страны обеспечат соответствие их национальных политик решению совета ЕС.

Напомним, 13 сентября ЕС официально продлил до 15 марта 2019 года визовые запреты и аресты активов для 155 человек и 44 субъектов, вовлеченных в действия против территориальной целостности Украины.