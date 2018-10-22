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      Путин ввел санкции против Украины: известны детали

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      Россия ввела санкции против Украины
      Россия ввела санкции против Украины / 24 Канал

      Президент России Владимир Путин подписал указ, который предусматривает введение "специальных экономических мер" в отношении Украины. Санкции вводятся якобы в ответ на недружественные действия Киева.

      Об этом сообщается на сайте Кремля.

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      Так, документ предусматривает создание перечня физических и юридических лиц, в отношении которых в Москве будут принимать меры. Однако в указе не указывается, о каких мерах идет речь – их еще должно разработать российское правительство.

      Указ принят в соответствии с законом "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и других иностранных государств". В соответствии с этим законом, власти страны имеют право отвечать на "недружественные действия" для защиты суверенитета и интересов России, а также прав и свобод ее граждан.

      В документе также говорится о том, что санкции отменят, если Украина откажется от "ограничительных мер" в отношении граждан и юридических лиц России.

      Указ вступает в силу с 22 октября.

      Напомним, 27 сентября Украина ввела санкции против российских компаний, которые сотрудничали с пророссийскими боевиками. В 2018 году ряд российских юридических и физических лиц заключили "внешнеэкономические сделки" с транспортными предприятиями, находящимися на временно оккупированной территории Донбасса. Тогда в Кремле анонсировали ответ "по принципу взаимности".

      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Владимир Путин Украина – Россия Санкции
      Источник: 24 Канал
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