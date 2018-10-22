Президент России Владимир Путин подписал указ, который предусматривает введение "специальных экономических мер" в отношении Украины. Санкции вводятся якобы в ответ на недружественные действия Киева.

Об этом сообщается на сайте Кремля.

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Так, документ предусматривает создание перечня физических и юридических лиц, в отношении которых в Москве будут принимать меры. Однако в указе не указывается, о каких мерах идет речь – их еще должно разработать российское правительство.

Указ принят в соответствии с законом "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и других иностранных государств". В соответствии с этим законом, власти страны имеют право отвечать на "недружественные действия" для защиты суверенитета и интересов России, а также прав и свобод ее граждан.

В документе также говорится о том, что санкции отменят, если Украина откажется от "ограничительных мер" в отношении граждан и юридических лиц России.

Указ вступает в силу с 22 октября.

Напомним, 27 сентября Украина ввела санкции против российских компаний, которые сотрудничали с пророссийскими боевиками. В 2018 году ряд российских юридических и физических лиц заключили "внешнеэкономические сделки" с транспортными предприятиями, находящимися на временно оккупированной территории Донбасса. Тогда в Кремле анонсировали ответ "по принципу взаимности".