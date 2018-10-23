Путин в ответ на санкции Украины против России подписал указ о зеркальных экономических мерах за "недружественные" действия Киева.

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Кого коснутся российские санкции, об истинных причинах введения и возможных последствиях – далее в материале 24 канала.

Против каких секторов экономики Россия введет санкции?

Документ предусматривает создание перечня физических и юридических лиц, в отношении которых в Москве будут принимать меры. Однако в указе Путина, который вступил в силу 22 октября, не указывается, о каких именно мерах идет речь. Их должно разработать российское правительство.



"Роснефть" через резидента продает Украине сжиженный газ

По мнению политического эксперта Андрея Вигиринского, это может быть экономическая и политическая игра Кремля. Санкции могут быть болезненными, если Россия ударит по энергетическому сектору Украины. При условии, что в этот перечень включат российские компании, которые поставляют в Украину нефтепродукты, сжиженный газ, уголь, атомную энергетику через "Росатом". Что касается поставок газа, то из-за спора и решения Стокгольмского арбитража, есть вопросы. Но российский газ мы все же покупаем.

Несмотря на заявления наших властей Украина энергетически зависима от РФ. К примеру, "Роснефть" через своего резидента в Украине, близкого к партии "За жизнь", продает нам сжиженный газ. Фирма этого резидента "Глуско Украина" имеет эксклюзивное право. Запрет экспортно-импортных операций энергетического сектора России с операторами в Украине будет действенным. Но будет бить и по российскому интересу, и по российскому бизнес-партнеру в Украине,

- замечает Андрей Вигиринский.

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Кроме того, по словам эксперта, прекращение поставок угля в преддверии начала отопительного сезона тоже будет серьезным ударом. Если Россия включит в список одну из "дочек" ДТЭК олигарха Ахметова, которая покупает уголь в Ростове-на-Дону и продает в Украине по завышенным ценам.

Кого из физических лиц Россия может включить в санкционный список

По мнению Вигиринского, здесь может быть две категории. Первая – те, кто владеет в России недвижимостью или являются акционерами. Их активы могут заморозить. В этот список может попасть тот же Ахметов. Вторая – люди, которые не имеют прямых связей с Россией.



Кто угодно с проукраинской позицией может попасть под санкции Кремля

В санкционном списке России могут быть символические фамилии известных украинских политиков, журналистов и чиновников, которые в России в принципе не собираются и активов там не имеют. Это могут быть люди из патриотического лагеря, которые голосовали, например, за то, чтобы признать Россию агрессором, или остро высказывались с трибуны Верховной Рады в адрес РФ,

- считает Вигиринский.

Месть за Томос и игра накануне выборов

Российский политолог Дмитрий Орешкин считает, что у Путина накопилось раздражение, поскольку Украина все больше отдаляется от России, и это заставляет его мстить. Решение Константинополя о Томосе, по его словам, разбивает духовные связи, которые держали нашу страну в православной зависимости от соседа-агрессора. Все меньше украинских предприятий сотрудничают с Россией, товарооборот между нашими странами со времени аннексии Крыма упал почти в 4,5 раза. Украина активно продвигается в направлении евроатлантической интеграции. А Кремль все еще пытается любым способом сохранить свое влияние в Украине.



Путин мстит за то, что Украина отрывается от России

В то же время Андрей Вигиринский отмечает, что Томос, скорее всего, здесь ни при чем. Это больше связано с выборами в Украине. В частности, по каждой из энергетических компаний, в отношении которых могут быть введены санкции, находятся финансово-промышленные группы, соответственно конкретные олигархи и партии.

Москва заявлениями о санкциях, которые могут обрезать финансирование пророссийских сил в Украине, не исключено, что хочет заставить объединиться пророссийские крылья вокруг одного кандидата. Это может быть частью влияния России на выборы в Украине. Потому что эти санкции можно было разработать и сразу ввести в действие, ударив таким образом по нам. Но Путин их сначала анонсирует. То есть дает время заинтересованным лицам подумать и подготовиться,

- замечает Вигиринский.

Как добавляет политолог Александр Леонов, действительно серьезно Россия может ударить санкциями по пророссийским политикам и бизнесменам. Потому что по всем, против кого они хотели ударить, сделали это давно. Эксперт отмечает, что определенная часть капиталов украинского бизнеса может храниться в России, поскольку многие предприниматели были ориентированы на РФ. Но, скорее всего, значительная его часть была выведена.

Выводы

Во-первых, заявление Путина о введении санкций, может быть рассчитано на внутреннего потребителя. Как известно, рейтинг Путина падает, в России прошла серия протестов из-за повышения пенсионного возраста. Поэтому объявление санкций – это и пропагандистский момент, а также объяснение, почему доходы россиян уменьшаются, и они вынуждены позже выходить на пенсию.



Путин давит на пятую колонну в Украине, чтобы они объединились вокруг одного кандидата?

Во-вторых, практических последствий от возможных санкций не будет. В большинстве отраслей сотрудничества нет. В 2014 году Россия запретила экспорт всей растительной продукции из Украины. Еще ранее ввела ограничения на импорт украинской молочной продукции, кондитерских изделий, рыбных и продовольственных консервов, отдельных видов алкоголя. А в 2016 году запретила транзит украинских товаров через свою территорию. В машиностроении также разорваны экономические связи.

2 мая Украина объявила о введении новых санкций против Российской Федерации. 27 сентября Украина ввела санкции против российских компаний, которые сотрудничали с пророссийскими боевиками.

Как отмечает Вигиринский, очень сомнительно, что Кремль рискнет полностью обрезать импорт энергопродуктов в Украину.

Энергетика – критический импорт России в Украину, и немалая статья доходов экспорта для российского бюджета. Но одно дело сказать. Другое – ввести экономические санкции в отношении высокооборотных компаний Украины, с которыми Россия осуществляет хозяйственную деятельность. Поэтому Москва не станет вводить такие глобальные санкции. Не будет в этом перечне российских экономических энергетических гигантов. Это больше лозунги, по которым не будет конкретных действий. Санкции Кремля ограничатся символическим списком известных в Украине людей, выступающих против агрессии России,

– отметил политолог.