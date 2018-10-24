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      Какие компании в Украине могут попасть под санкции России

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      Путин подписал указ о введении санкций против Украины
      Путин подписал указ о введении санкций против Украины / kommersant.ru

      Введение Россией санкций против Украины – это экономическая и политическая игра Кремля. Санкции могут быть болезненными, если Россия ударит по энергетическому сектору Украины, а могут быть и символическими.

      Такое мнение 24 каналу высказал политический эксперт Андрей Вигиринский.

      Более подробно в материале: Новая угроза Путина: о реальных причинах и последствиях санкций России против Украины

      По его словам, удар по украинской экономике может быть серьезным при условии, что российским компаниям, которые поставляют в Украину нефтепродукты, сжиженный газ, уголь, атомную энергетику через "Росатом", запретят торговые отношения.

      Несмотря на заявления наших властей, Украина энергетически зависимая от РФ. К примеру, "Роснефть" через своего резидента в Украине, близкого к партии "За жизнь", продает нам сжиженный газ. Фирма этого резидента "Глуск Украина" имеет эксклюзивное право. Запрет экспортно-импортных операций энергетического сектора России с операторами в Украине будет действенным. Но будет бить и по российскому интересу, и по российскому бизнес-партнеру в Украине,
      – говорит Андрей Вигиринский.

      Кроме того, по словам эксперта, прекращение поставок угля накануне начала отопительного сезона тоже будет серьезным ударом. Если Россия включит в список одну из "дочек" ДТЭК олигарха Ахметова, которая покупает уголь в Ростове-на-Дону и продает в Украине по завышенным ценам.

      Читайте также: Санкции России против Украины: Медведев раскрыл подробности

      Что касается физических лиц, которые могут попасть под российские санкции, по мнению политолога, может быть две категории. Первая – те, кто владеет в России недвижимостью или являются акционерами. Их активы могут заморозить. Вторая – люди, которые не имеют прямых связей с Россией.

      В санкционном списке России могут быть символические фамилии известных украинских политиков, журналистов и чиновников, которые в Россию в принципе не собираются и активов там не имеют. Это могут быть люди с патриотического лагеря, которые голосовали, например, за то, чтобы признать Россию агрессором, или остро высказывались с трибуны Верховной Рады в адрес РФ,
      – считает Вигиринский.

      Напомним, Владимир Путин подписал указ, предусматривающий введение "специальных экономических мер" в отношении Украины. Санкции вводятся якобы в ответ на недружественные действия Киева. Документ предусматривает создание перечня физических и юридических лиц, в отношении которых в Москве будут принимать меры. Однако в указе не указывается, о каких именно мерах идет речь – их еще предстоит разработать российскому правительству.

      Ранее, 2 мая 2018 года, Украина объявила о введении новых санкций против Российской Федерации. 27 сентября Украина ввела санкции против российских компаний, которые сотрудничали с пророссийскими боевиками.

      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости политики Владимир Путин Санкции Украина – Россия
      Источник: 24 канал
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