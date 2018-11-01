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      "Бути у списку – почесно": як українські політики реагують на санкції РФ

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      Українські політики відреагували на запроваджені проти них санкції РФ
      Українські політики відреагували на запроваджені проти них санкції РФ / Фото з відкритих джерел

      Українські політики та чиновники прокоментували запроваджені проти них санкції Росії. Вони зауважують, що це честь потрапити у цей список, адже таким чином Кремль визнав їхні заслуги у війні з російською агресією.

      24 канал повідомляв, що прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав постанову, яка вводить спеціальні економічні заходи щодо 322 громадян і 68 компаній з України. Санкції запровадили щодо українських суддів, депутатів, бізнесменів, чиновників Адміністрації Президента, голів органів виконавчої влади, компанії найбільших українських підприємців, керівників відомств. З усього керівництва України вони не торкнулися президента Петра Порошенка та прем’єр-міністра Володимира Гройсмана.

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      Як зазначив міністр інфраструктури України Володимир Омелян, для нього приємно і почесно було побачити своє прізвище у санкційному списку.

      Засмутився, якби не потрапив до санкційного списку. Українцю бути другом Московії – ганебно. Тому втішений, що включивши мене до санкційного списку, Кремль визнав і мене, і багатьох моїх колег, людиною чіткої проукраїнської, прозахідної і просто єдиної нормальної позиції, – заявив Омелян.

       

      Директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович зауважив, що вважає санкції визнанням заслуг у боротьбі українців проти Росії.

      "Потрапив під санкції оголошенні керівництвом Російської Федерації щодо громадян та організацій України. Вважаю це визнанням заслуг у війні з російською агресією. Ми переможемо!", – наголосив він.

       

      Віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко висловила схожу реакцію до своїх колег і підкреслила, що їй "приємно перебувати в одному списку з пристойними людьми". Водночас, за словами чиновниці, їй давно заборонений в’їзд до Росії, тож ці економічні санкції її не торкнуться.

      "Взагалі вважаю, що політики ,які не потрапили в цей список, мають задатися запитанням: а що ж вони роблять в українській політиці. Є там, правда, парочка прізвищ для прикриття своїх, кремлівських, щоб і далі тягти їх в українську владу під виглядом патріотів і патріоток у вишиванках. В цьому списку вся команда Порошенка, в тому числі і його син. Хороша оцінка роботи українського президента Кремлем", – наголосила вона.

       

      Координатор "Інформаційного спротиву" та нардеп Дмитро Тимчук з іронією прокоментував санкційний список Росії.

      "Ну ось, уряд РФ вніс мене в списку санкцій під №277. А я тільки зібрався купити "Газпром" і взяти в оренду Спаську вежу Кремля. Тепер шиш. Яке горе, яке горе", – зазначив політик.

       

      Голова української делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи, віце-президент ПАРЄ Володимир Ар’єв, як і його колеги, зауважив, що йому байдуже на ці санкції, бо не має ні майна, ні бізнесу у РФ.

      "Ні, сам список, ок. Чи вони справді вважають, що мене зачепить? Ні рубля, ні майна в РФ, ні бізнесу. Нев'їздний в мордор з 2008. Знову санкції по дитячому принципу "сам дурак", як у випадку з нещодавньою заявою Держдуми про Україну-агресора. Впадають у маразм, нічого дивного", – сказав він.

       

      Окрім того, на санкції також відреагував народний депутат України з фракції "Народний фронт" Антон Геращенко, голова Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар, голова комітету у закордонних справах Верховної Ради Ганна Гопко, народний депутат Борислав Береза тощо. 

       

       

       

       

      Теги: Новини України Новини політики Санкції Україна – Росія Новини Росії Володимир Ар’єв Володимир Омелян Володимир В'ятрович Антон Геращенко Ірина Геращенко Ганна Гопко Борислав Береза
      Джерело: 24 Канал
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