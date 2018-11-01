У Кремлі озвучили умову, за якої можуть зняти санкції з України

Російська Федерація може скасувати санкції, які були введені проти України та українських політиків і чиновників. Для цього необхідна начебто "нормалізація" взаємин між країнами, а ще, аби Київ відмінив всі введені проти РФ обмеження.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає "ТАСС".

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Речник Путіна наголосив, що "не можна виключати", що Кремль зніме санкції проти українців, але йдеться про так зване "скасування заходів у відповідь".

"Якщо ми в доступній для огляду перспективі дійдемо до того моменту, коли ми все-таки почнемо вживати заходів щодо нормалізації взаємин і деескалації напруженння у наших двосторонніх відносинах", – підкреслив Пєсков.

За його словами, Росія нібито не була ініціатором санкційних дій у відносинах з Україною, а новий список є відповіддю Москви на обмежувальні заходи Києва.

Протягом досить тривалого часу наші українські колеги в цьому ключі вправлялися, ну от, власне, відповідь не забарилася. Це дзеркальна міра, це відповідна міра. Росія не є ініціатором такого рестрикційного обміну, але водночас це вимушений захід, відповідь на ті кроки, які були зроблені українською стороною,

– сказав Пєсков.

Представник Путіна додав, що у Кремлі сподіваються, що рано чи пізно Україна піде на нормалізацію відносин із Росією, але "зараз цього не видно".

Водночас, прес-служба кабінету міністрів РФ також підкреслила, що уряд Росії залишає за собою право відміни введені санкції, якщо Україна скасує обмежувальні заходи, введені відносно російських громадян і юридичних осіб.

"Важливо розуміти, що ці заходи – не остаточні. Як і будь-який список, він може бути розширений або, навпаки, скорочений, або взагалі знятий з порядку денного. Все буде залежати від подальшої стратегії дій керівництва України", – заявили в уряді РФ.

Нагадаємо, 24 канал повідомляв, що прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав постанову, яка вводить спеціальні економічні заходи щодо 322 громадян і 68 компаній з України. Санкції запровадили щодо українських суддів, депутатів, бізнесменів, чиновників Адміністрації Президента, голів органів виконавчої влади, компанії найбільших українських підприємців, керівників відомств. З усього керівництва України вони не торкнулися президента Петра Порошенка та прем’єр-міністра Володимира Гройсмана.