Налякали їжаків голим задом, – Турчинов про санкції РФ проти українців

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов з іронією прокоментував санкції, які Російська Федерація ввела проти українських політиків, бізнесменів та чиновників.

Відповідний коментар Турчинов розмістив у своєму Facebook.

Читайте також: "Бути у списку – почесно": як українські політики реагують на санкції РФ

24 Канал повідомляв, що 1 листопада прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав постанову, яка вводить спеціальні економічні заходи щодо 322 громадян і 68 компаній з України. Санкції запровадили щодо українських суддів, депутатів, бізнесменів, чиновників Адміністрації Президента, голів органів виконавчої влади, компанії найбільших українських підприємців, керівників відомств. З усього керівництва України вони не торкнулися президента Петра Порошенка та прем’єр-міністра Володимира Гройсмана.

Секретар РНБО відреагував на санкції Кремля відомою українською приказкою.

Налякали їжаків голим задом! На мою думку це єдиний можливий коментар, який можна дати щодо російських санкцій проти України,

– заявив Турчинов.

Нагадаємо, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія може скасувати санкції, які були введені проти України та українських політиків і чиновників. Для цього необхідна начебто "нормалізація" взаємин між країнами, а ще, аби Київ відмінив всі введені проти РФ обмеження.