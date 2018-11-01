14:55
1 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Алмазний дєд. Кубинські плани Путіна
      Вєсті Кремля
      21:40, 31 жовтня
      Вєсті.UA. Гімн піонерів від Мірошниченка. Президентські амбіції Киви
      Вєсті.UA
      20:22, 31 жовтня
      Мильна бульбашка Каськіва: захоплені землі на Закарпатті можуть не повернути навіть після суду
      ЦРУ
      09:01, 31 жовтня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші ЕОМ
      Згадати все
      23:00, 30 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ

      Налякали їжаків голим задом, – Турчинов про санкції РФ проти українців

      313 Читать новость на русском
      Турчинов прокоментував санкції РФ проти українців
      Турчинов прокоментував санкції РФ проти українців / Фото з відкритих джерел

      Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов з іронією прокоментував санкції, які Російська Федерація ввела проти українських політиків, бізнесменів та чиновників.

      Відповідний коментар Турчинов розмістив у своєму Facebook.

      Читайте також: "Бути у списку – почесно": як українські політики реагують на санкції РФ

      24 Канал повідомляв, що 1 листопада прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав постанову, яка вводить спеціальні економічні заходи щодо 322 громадян і 68 компаній з України. Санкції запровадили щодо українських суддів, депутатів, бізнесменів, чиновників Адміністрації Президента, голів органів виконавчої влади, компанії найбільших українських підприємців, керівників відомств. З усього керівництва України вони не торкнулися президента Петра Порошенка та прем’єр-міністра Володимира Гройсмана.

      Секретар РНБО відреагував на санкції Кремля відомою українською приказкою.

      Налякали їжаків голим задом! На мою думку це єдиний можливий коментар, який можна дати щодо російських санкцій проти України,
      – заявив Турчинов.

      Нагадаємо, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія може скасувати санкції, які були введені проти України та українських політиків і чиновників. Для цього необхідна начебто "нормалізація" взаємин між країнами, а ще, аби Київ відмінив всі введені проти РФ обмеження.

      росія ввела санкції проти компаній та громадян україни: хроніка подій

      •  
      Теги: Новини України Україна – Росія Новини політики Новини Росії Санкції Санкції Росії проти України Олександр Турчинов
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Єдиний електронний квиток на транспорт у Києві: усе, що треба знати
      сьогодні , 14:01 Єдиний електронний квиток на транспорт у Києві: усе, що треба знати
      Яніна Ткачук
      Два міста на Львівщині можуть залишитись без опалення: до справи підключились Дубневичі
      сьогодні , 13:01 Два міста на Львівщині можуть залишитись без опалення: до справи підключились Дубневичі
      Віталій Шабунін
      Чому ціни на продукцію Apple в Україні цілком адекватні
      сьогодні , 12:00 Чому ціни на продукцію Apple в Україні цілком адекватні
      Артем Овдієнко
      Обміняли кредит на незалежність: як влада відмовилась від 110 млрд гривень інвестицій на рік
      сьогодні , 11:30 Обміняли кредит на незалежність: як влада відмовилась від 110 млрд гривень інвестицій на рік
      Тетяна Острікова
      Проти осінньої депресії: 10 пісень жовтня, які піднімуть вам настрій
      сьогодні , 11:00 Проти осінньої депресії: 10 пісень жовтня, які піднімуть вам настрій
      Олена Булан
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      В Україні масово святкують День захисника Вітчизни
       23 лютого 2012 , 22:44
      Підсумки АТО за 16 лютого. Обстріляне перемир'я
       16 лютого 2015 , 23:57
      Легенда збірної України: Не можу зрозуміти, що відбулось на Донбасі, це політика і боротьба за владу
       3 січня 2017 , 12:24
      Топ-новини: Результати українців у Лізі чемпіонів, Маріуполь та УПЛ не бачать підстав для перенесення матчу з Динамо
       26 липня 2017 , 07:30
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук