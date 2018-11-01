Внесення Президента України Петра Порошенка до списку санкцій Росії проти України стало б "позамежним кроком". При цьому Росія може змінити список у разі "скасування заходів у відповідь" з боку Києва.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, пише ТАСС.

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Представник Путіна наголосив, що "традиційно" президенти країн до санкційних списків не потрапляють.

Традиційно президенти не включаються в санкційні списки. Це вже якийсь крок за межами дозволеного,

– сказав він.

При цьому Пєсков не заперечує, що Росія може скасувати відповідні заходи щодо України. Однак для цього необхідна начебто "нормалізація" взаємин між країнами.

"Цього не можна виключати", – зазначив він.

24 канал писав, що прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав постанову, яка вводить спеціальні економічні заходи щодо 322 громадян і 68 компаній з України.

Під російські санкції потрапили: голова Верховної Ради Андрій Парубій, глава МВС України Арсен Аваков, голова СБУ Василь Грицак, екс-прем'єр Арсеній Яценюк, екс-лідер "Правого сектора" Дмитро Ярош, нардеп Олег Ляшко, нардеп Антон Геращенко, лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко, колишній глава Меджлісу кримських татар Мустафа Джемілєв, головний військовий прокурор України Анатолій Матіос та син Президента України Петра Порошенка, народний депутат Олексій Порошенко, заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін, нардеп Олег Барна, нардеп Володимир Арєв, нардеп Олег Березюк, екс-нардеп Ірина Фаріон, нардеп Борислав Береза, нардеп Юрій Береза.

Обмежувальні заходи введені і щодо українських аграрних, хімічних і продуктових компаній.

Нагадаємо, раніше, 2 травня 2018 року, Україна оголосила про запровадження нових санкцій проти Російської Федерації. 27 вересня Україна ввела санкції проти російських компаній, які співпрацювали з проросійськими бойовиками.