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      Список политиков Украины, которые не попали в санкционный список России

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      Виктор Медведчук не попал под санкции России
      Виктор Медведчук не попал под санкции России / Фото из свободных сетей

      Введенные 1 ноября экономические санкции России против 68 компаний и 322 граждан Украины не коснулись ряда известных политиков и народных депутатов. В частности, не вызывает удивления, что в список санкций не внесли пророссийского политика Виктора Медведчука, который по совместительству является кумом президента РФ Владимира Путина.

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      Список тех, кто не попал под санкции России:

      "Оппозиционный блок"

      Рабинович Вадим Зиновьевич;

      Бойко Андрей Анатольевич;

      Новинский Вадим Владиславович;

      Бакулин Евгений Николаевич;

      Бахтеева Татьяна Дмитриевна;

      Вилкул Александр Юрьевич;

      Добкин Дмитрий Маркович;

      Добкин Михаил Маркович;

      Козак Тарас Романович;

      Левочкин Сергей Владимирович;

      Павленко Юрий Алексеевич;

      Шуфрич Нестор Иванович;

      "Блок Петра Порошенко"

      Ефимов Максим Викторович;

      Карпунцов Валерий Витальевич;

      Голубов Дмитрий Иванович;

      Кононенко Игорь Витальевич;

      Луценко Ирина Степановна;

      Пинзеник Виктор Михайлович;

      Рычкова Татьяна Борисовна;

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      "Народный фронт"

      Логвинский Георгий Владимирович;

      Княжицкий Николай Леонидович;

      Пинзеник Павел Васильевич;

      Поляков Максим Анатольевич;

      "Самопомич"

      Журжий Андрей Валерьевич;

      Мирошниченко Иван Владимирович;

      "Відродження"

      Ланьо Михаил Иванович;

      Хомутынник Виталий Юрьевич;

      Яценко Антон Владимирович;

      "Батькивщина"

      Луценко Игорь Викторович;

      Савченко Надежда Викторовна;

      "Воля народа"

      Микитась Максим Викторович;

      Поплавский Михаил Михайлович;

      Шахов Сергей Владимирович;

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      Внефракционные народные депутаты

      Балога Виктор Иванович;

      Константиновский Вячеслав Леонидович;

      Литвин Владимир Михайлович;

      Мураев Евгений Владимирович;

      Онищенко Александр Романович;

      Тарута Сергей Алексеевич.

      В список санкций также не попали Президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман, вице-премьеры Павел Розенко, Владимир Кистион и Геннадий Зубко и министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

      В санкционный список не попал и нардеп от БПП Максим Ефимов, который имеет непосредственное отношение к предприятиям "Старокраматорский машиностроительный завод" и "Энергомашспецсталь". По словам журналистки и волонтера Ольги Решетиловой, эти заводы через оффшорные прокладки принадлежат "Росатому".

      "Напомню, что эта группа компаний время от времени получает оборонные заказы от "Укроборонпрома". Ну, например, на изготовление стволов для минометов "Молот". Разве же можно производителя "Молотов" вносить в российские санкционные списки? Да нет, ему Кремль, скорее, звезду героя должен дать", – написала Решетилова на своей Facebook-странице.

      Отметим, что минометы "Молот" приобрели дурную славу в Украине из-за неоднократных случаев нештатного срабатывания.

      Напомним, 1 ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вводит санкции в отношении 322 граждан и 68 компаний из Украины. Санкции ввели в отношении украинских судей, депутатов, бизнесменов, чиновников Администрации Президента Украины, глав органов исполнительной власти, компаний крупнейших украинских предпринимателей, руководителей ведомств.

      Теги: Новости Украины Санкции Новости России Украина – Россия Санкции России против Украины Новости политики Виктор Медведчук Бизнес Ефимов Максим Викторович ВО Батьківщина Народный фронт Оппозиционный блок
      Источник: 24 канал
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