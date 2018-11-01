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      Список політиків України, які не потрапили до санкційного списку Росії

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      Віктор Медведчук не потрапив під санкції Росії
      Віктор Медведчук не потрапив під санкції Росії / Фото з вільних мереж

      Запроваджені 1 листопада економічні санкції Росії проти 68 компаній та 322 громадян України не торкнулись низки відомих політиків та народних депутатів. Зокрема, не викликає подиву, що до списку санкції не внесли проросійського політика з України Віктора Медведчука, який за сумісництвом є кумом президента РФ Володимира Путіна.

      Про це повідомляє InfoResist.

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      Список тих, хто не потрапив під санкції Росії:

      "Опозиційний блок"

      Рабинович Вадим Зіновійович;

      Бойко Андрій Анатолійович;

      Новинський Вадим Владиславович;

      Бакулін Євген Миколайович;

      Бахтеєва Тетяна Дмитрівна;

      Вілкул Олександр Юрійович;

      Добкін Дмитро Маркович;

      Добкін Михайло Маркович;

      Козак Тарас Романович;

      Льовочкін Сергій Володимирович;

      Павленко Юрій Олексійович;

      Шуфрич Нестор Іванович;

      "Блок Петра Порошенка"

      Єфімов Максим Вікторович;

      Карпунцов Валерій Віталійович;

      Голубов Дмитро Іванович;

      Кононенко Ігор Віталійович;

      Луценко Ірина Степанівна;

      Пинзеник Віктор Михайлович;

      Ричкова Тетяна Борисівна;

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      "Народний фронт"

      Логвинський Георгій Володимирович;

      Княжицький Микола Леонідович;

      Пинзеник Павло Васильович;

      Поляков Максим Анатолійович;

      "Самопоміч"

      Журжій Андрій Валерійович;

      Мірошниченко Іван Володимирович;

      "Відродження"

      Ланьо Михайло Іванович;

      Хомутиннік Віталій Юрійович;

      Яценко Антон Володимирович;

      "Батьківщина"

      Луценко Ігор Вікторович;

      Савченко Надія Вікторівна;

      "Воля народу"

      Микитась Максим Вікторович;

      Поплавський Михайло Михайлович;

      Шахов Сергій Володимирович;

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      Позафракційні народні депутати

      Балога Віктор Іванович;

      Костянтинівський В'ячеслав Леонідович;

      Литвин Володимир Михайлович;

      Мураєв Євген Володимирович;

      Онищенко Олександр Романович;

      Тарута Сергій Олексійович.

      До списку санкцій теж не потрапили Президент України Петро Порошенко, прем'єр-міністр Володимир Гройсман, віце-прем'єри Павло Розенко, Володимир Кістіон і Геннадій Зубко та міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

      До санкційного списку не потрапив і нардеп від БПП Максим Єфімов, який має безпосередній стосунок до підприємств "Старокраматорський машинобудівний завод" і "Енергомашспецсталь". За словами журналістки і волонтерки Ольги Решетилової, ці заводи через офшорні прокладки належать "Росатому".

      "Нагадаю, що ця група компаній час від часу отримує оборонні замовлення від "Укроборонпрому". Ну, наприклад, на виготовлення стовбурів для мінометів "Молот". Хіба ж можна виробника "Молотів" вносити в російські санкційні списки? Та ні, йому Кремль, скоріше, зірку героя повинен дати", – написала Решетилова на своїй Facebook-сторінці.

      Зазначимо, що міномети "Молот" набули поганої слави в Україні через неодноразові випадки позаштатного спрацювання.

      Нагадаємо, 1 листопада прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав постанову, яка вводить санкції щодо 322 громадян і 68 компаній з України. Санкції запровадили щодо українських суддів, депутатів, бізнесменів, чиновників Адміністрації Президента України, голів органів виконавчої влади, компанії найбільших українських підприємців, керівників відомств.

      Теги: Новини України Україна – Росія Новини політики Новини Росії Санкції Росії проти України Санкції Віктор Медведчук Опозиційний блок Народний фронт ВО Батьківщина Єфімов Максим Вікторович Бізнес
      Джерело: 24 канал
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