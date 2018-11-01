Путин сделал комплимент украинским политикам, – эксперт о санкциях

Для украинских политиков, которых Россия включила в санкционный список, – это комплимент. Каждый из них получает дополнительную волну пиара. Со стороны Путина – зеркальный ответ, рассчитанный на внутреннего потребителя. Кремлю эти санкции ввести не сложно.

Об этом 24 каналу рассказал директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк.

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Российские санкции – не западные. К примеру, санкции США против кума Путина Медведчука, когда миллиардные капиталы оказались под угрозой. Для наших политиков, попавших под российские санкции, никаких последствий не будет. Они в Россию не ездят и ничего не теряют. Для украинских политиков, у которых нет бизнеса в России, а его не должно быть, ничего не изменится,

– отметил Николай Давидюк.

По словам эксперта, со стороны Путина – это декларативные санкции. Ничто по сравнению с оккупацией Россией Крыма и Донбасса.

Что произойдет с Олегом Березюком, который не ездил и не собирается ехать в Россию? Из нафталина достали Ирину Фарион, которая уже не имеет политического веса. И она пойдет на телеэфиры. Для Фарион – это счастье. Она была готова заплатить, чтобы ее внесли в эти списки. Или что потеряет сын Порошенко Алексей? Другое дело, если бы санкции ввели по бизнесу Порошенко. Кроме Липецкой кондитерской фабрики, у президента есть другой бизнес с Россией. Это бы были санкции,

– отметил Давидюк.

Напомним, премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вводит специальные экономические меры в отношении 322 граждан и 68 компаний из Украины. Под российские санкции попали: председатель Верховной Рады Андрей Парубий, глава МВД Украины Арсен Аваков, председатель СБУ Василий Грицак, экс-премьер Арсений Яценюк, экс-лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош, нардеп Олег Ляшко, нардеп Антон Геращенко, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, бывший глава Меджлиса крымских татар Мустафа Джемилев, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос и сын Президента Украины Петра Порошенко, народный депутат Алексей Порошенко, заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин, нардеп Олег Барна, нардеп Владимир Арьев, нардеп Олег Березюк, экс-нардеп Ирина Фарион, нардеп Борислав Береза, нардеп Юрий Береза.



Ограничительные меры введены и в отношении украинских аграрных, химических и продуктовых компаний.



Ранее, 2 мая 2018 года, Украина объявила о введении новых санкций против Российской Федерации. 27 сентября Украина ввела санкции против российских компаний, которые сотрудничали с пророссийскими боевиками.