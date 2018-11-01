Путін зробив комплімент українським політикам, – експерт про санкції

Для українських політиків, яких Росія включила до санкційного списку, – це комплімент. Кожен з них отримує додаткову хвилю піару. З боку Путіна – дзеркальна відповідь, розрахована на внутрішнього споживача. Кремлю ці санкції запровадити не складно.

Про це 24 каналу розповів директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк.

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Російські санкції – не західні. Приміром, санкції США проти кума Путіна Медведчука, коли мільярдні капітали опинилися під загрозою. Для наших політиків, які потрапили під російські санкції, жодних наслідків не буде. Вони в Росію не їздять і нічого не втрачають. Для українських політиків, у яких немає бізнесу в Росії, а його не повинно бути, нічого не зміниться,

– зазначив Микола Давидюк.

За словами експерта, з боку Путіна – це декларативні санкції. Ніщо в порівнянні з окупацією Росією Криму і Донбасу.

Що станеться з Олегом Березюком, який не їздив і не збирається їхати до Росії? З нафталіну дістали Ірину Фаріон, яка вже не має політичної ваги. І вона піде по телеефірах. Для Фаріон – це щастя. Вона була готова заплатити, щоб її внесли в ці списки. Або що втратить син Порошенка Олексій? Інша справа, якби санкції ввели щодо бізнесу Порошенка. Крім Липецької кондитерської фабрики, в президента є інший бізнес з Росією. Це б були санкції,

– наголосив Давидюк.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав постанову, яка вводить спеціальні економічні заходи щодо 322 громадян і 68 компаній з України. Під російські санкції потрапили: голова Верховної Ради Андрій Парубій, глава МВС України Арсен Аваков, голова СБУ Василь Грицак, екс-прем'єр Арсеній Яценюк, екс-лідер "Правого сектора" Дмитро Ярош, нардеп Олег Ляшко, нардеп Антон Геращенко, лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко, колишній глава Меджлісу кримських татар Мустафа Джемілєв, головний військовий прокурор України Анатолій Матіос та син Президента України Петра Порошенка, народний депутат Олексій Порошенко, заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін, нардеп Олег Барна, нардеп Володимир Арєв, нардеп Олег Березюк, екс-нардеп Ірина Фаріон, нардеп Борислав Береза, нардеп Юрій Береза.



Обмежувальні заходи введені і щодо українських аграрних, хімічних і продуктових компаній.



Раніше, 2 травня 2018 року, Україна оголосила про запровадження нових санкцій проти Російської Федерації. 27 вересня Україна ввела санкції проти російських компаній, які співпрацювали з проросійськими бойовиками.