Санкційний список Росії – спроба впливу на Україну напередодні виборів, – Клімкін

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що ведення Росією санкцій проти низки громадян та компанії з України є спробою впливу на майбутні вибори в державі.

Про це Клімкін написав на своїй Facebook-сторінці.

"Навіть зовсім поверховий аналіз так званого "санкційного списку" РФ і часу його оприлюднення свідчить про початок багатосерійного серіалу щодо спроби впливу на Україну напередодні виборів і після них. Але це, насправді, навіть не перша серія, це тільки тизер", – мовиться у повідомленні міністра.

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Нагадаємо, 1 листопада прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав постанову, яка вводить санкції щодо 322 громадян і 68 компаній з України. Санкції запровадили щодо українських суддів, депутатів, бізнесменів, чиновників Адміністрації Президента України, голів органів виконавчої влади, компанії найбільших українських підприємців, керівників відомств.