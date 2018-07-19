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Россия готовит санкции против Украины

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Россия готовит санкции
Россия готовит санкции / 5 канал

В правительстве РФ началась работа по снижению негативного воздействия на экономику в связи с введением санкций. Одним из элементов этой работы будет президентский указ о санкциях в отношении физических и юридических лиц Украины.

Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.

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По информации источника, в санкционный список планируют включить "несколько сотен физлиц и около ста юрлиц". Под физическими лицами "имеются в виду бизнесмены, политики и госслужащие", одной из мер воздействия будет блокирование их активов в РФ и запрет на вывод капитала, говорят собеседники издания в правительстве.

За подготовку указа отвечает первый вице-премьер Антон Силуанов, а в составлении перечня попадающих под ограничения юрлиц принимают участие Минфин, Минпромторг и Минэкономики.

Санкции должен утвердить Владимир Путин. Разработанные предложения с ограничительными мерами против Украины будут представлены до 1 августа.

По словам одного из федеральных чиновников, проект указа президента будет конкретным, но оставит поле для маневра.

Напомним, решением Совета нацбезопасности и обороны Украины 2 мая 2018 года применены персональные санкции против отдельных российских олигархов и военных из частной военной компании Вагнера".

Теги: Новости России Санкции Новости политики Владимир Путин Бизнес
Источник: 24 Канал
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