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АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД САНКЦИИ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ ОЛЕГ СЕНЦОВ

СНБО Украины ввела санкции против отдельных российских олигархов и бойцов "Вагнера"

29 Читати новину українською
Против бойцов ЧВК
Против бойцов ЧВК "Вагнера" в Украине ввели санкции / Фото из свободных сетей

Решением Совета нацбезопасности и обороны Украины 2 мая 2018 применены персональные санкции к отдельным российским олигархам и военным из частной военной компании "Вагнера".

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Кроме санкций, которые уже действуют, расширен перечень физических лиц, причастных к совершению противоправной деятельности на временно оккупированной территории Крыма и Севастополя; граждан России (следователи, судьи, работники правоохранительных органов), причастных к незаконному преследованию и противоправным действиям в отношении граждан Украины; оборонно-промышленного комплекса РФ, а также к юридическим лицам, причастным к поддержке военной агрессии России и создание угроз информационной и кибернетической безопасности Украины.

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В список санкций внесены также лица, связанные с российской агрессией против Украины, и относительно которых правительства США и стран Евросоюза применили ограничительные меры.

Согласно решению СНБО от 2 мая 2018 в общем санкции применены к 756 юридических и 1748 физических лиц.

К слову, в санкционный список СНБО попал и одиозный украинский бизнесмен Сергей Курченко, который находится в международном розыске.

Что такое частная военная компания "Вагнер"?Это российская нелегальная частная военная структура, которая принимала участие в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков и в Сирии на стороне России. Бойцы компании неоднократно награждались государственными наградами по личным неопубликованным приказам президента России.

Теги: Санкции Новости Украины Новости политики Новости России СНБО
Источник: 24 Канал
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