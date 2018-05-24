РНБО України ввела санкції проти окремих російських олігархів та бійців "Вагнера"

Рішенням Ради нацбезпеки і оборони України 2 травня 2018 року застосовані персональні санкції до окремих російських олігархів і військових з приватної військової компанії "Вагнера".

Про це повідомляє прес-служба РНБО.

Окрім санкцій, які вже діють, розширено перелік фізичних осіб, причетних до скоєння протиправної діяльності на тимчасово окупованій території Криму та Севастополя; громадян Росії (слідчі, судді, працівники правоохоронних органів), причетних до незаконного переслідування і протиправних дій щодо громадян України; оборонно-промислового комплексу РФ, а також до юридичних осіб, причетних до підтримки військової агресії Росії і створення загроз інформаційній та кібернетичній безпеці України.

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До списку санкцій внесені також особи, пов'язані з російською агресією проти України, та щодо яких уряди США і країн Євросоюзу застосували обмежувальні заходи.

Згідно з рішенням РНБО від 2 травня 2018 року загалом санкції застосовані до 756 юридичних та 1748 фізичних осіб.

До слова, до санкційного списку РНБО потрапив і одіозний український бізнесмен Сергій Курченко, який перебуває у міжнародному розшуку.

Що таке приватна військова компанія "Вагнер"? Це російська нелегальна приватна військова структура, яка брала участь у бойових діях на Донбасі на стороні бойовиків та в Сирії на стороні Росії. Бійці компанії неодноразово нагороджувались державними нагородами за особистими неопублікованими наказами президента Росії.