Одіозний український бізнесмен Сергій Курченко, який перебуває у міжнародному розшуку, вперше потрапив у санкційний список РНБО України.

Про це йдеться у додатку до рішенння РНБО від 2 травня 2018 року "Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів", який опублікований на сайті президента.

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У документі, у якому згадується 1748 прізвищ, вперше внесене прізвище Сергія Курченка.

У цьому переліку він значиться як "український бізнесмен, власник групи компаній "Східно-Європейська паливно-енергетична компанія".

Щодо санкцій, які Україна вводить проти Курченка, то це:

блокування активів;

запобігання виведенню капіталів за межі України;

заборона участі в приватизації, оренди державного майна резидентами іноземної держави і особами, які прямо або побічно контролюються резидентами іноземної держави або діють у їхніх інтересах;

повну або часткову заборону здійснення операцій з цінними паперами, емітентами яких є особи, щодо яких застосовані санкції відповідно до цього закону.

Санкції запроваджені на три роки.



Україна вперше запровадила санкції проти Курченка



30 травня 2017 року Сергієві Курченку в Україні було повідомлено про підозру у скоєнні низки злочинів, серед яких – створення злочинної організації, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, зловживання службовим становищем, легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом тощо. З 2014-го року Курченко перебуває у міжнародному розшуку.