Суд дозволив провести заочне спецрозслідування щодо олігарха Курченка
Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання Генпрокуратури та надав дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування щодо бізнесмена Сергія Курченка.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.
Нагадаємо, 30 травня 2017 року Сергієві Курченку було повідомлено про підозру у скоєнні низки злочинів, серед яких – створення злочинної організації, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, зловживання службовим становищем, легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом тощо.
Зокрема, Генпрокуратура отримала дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою С. Курченка у створенні і забезпеченні діяльності злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів,
– уточнила Сарган.
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