Суд разрешил заочное спецрасследование в отношении олигарха Курченко

Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и дал разрешение на проведение специального предварительного расследования в отношении бизнесмена Сергея Курченко.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Напомним, 30 мая 2017 года Сергею Курченко было сообщено о подозрении в совершении ряда преступлений, среди которых — создание преступной организации, уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, злоупотребление служебным положением, легализация доходов, полученных преступным путем и тому подобное.

В частности, Генпрокуратура получила разрешение на проведение специального досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению С. Курченко в создании и обеспечении деятельности преступной организации с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений,

— уточнила Сарган.

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